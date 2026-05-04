Cursos gratuitos para trabajar en energía: reabren inscripciones en el Instituto Vaca Muerta

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta ( IVM ) reabrió las inscripciones a sus cursos gratuitos para trabajar en el sector petrolero, una de las búsquedas laborales con mayor crecimiento en Vaca Muerta. La convocatoria, vigente del 4 al 20 de mayo , incluye capacitación como operador del upstream y en seguridad operativa en yacimientos.

La propuesta se posiciona como una puerta de entrada al empleo en petróleo y gas, en un contexto de expansión de la actividad no convencional. En la edición anterior, más de 17.000 personas se inscribieron, reflejando el interés por acceder a formación técnica con salida laboral.

"La nueva institución educativa, recientemente inaugurada, se propone ser un referente para la formación de futuros operadores y técnicos de Vaca Muerta, brindando la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado", indicaron desde el IVM.

Instituto Vaca Muerta Instituto Vaca Muerta, el nuevo polo de capacitación del sector

Requisitos para inscribirse a los cursos del Instituto Vaca Muerta

Para anotarse en los cursos del Instituto Vaca Muerta se requiere secundario completo (o ciclo básico aprobado), manejo básico de herramientas digitales y acceso a internet para las instancias virtuales. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del IVM.

Los cursos comienzan el 2 de junio y combinan clases virtuales con formación presencial en la sede del instituto, ubicada en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén.

Qué cursos ofrece el Instituto Vaca Muerta y cuánto duran

La oferta académica está diseñada en función de los perfiles más buscados en el upstream. Incluye formación en:

Operador de perforación

Operador de fractura

Instrumentación

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento eléctrico

Producción

Operación de plantas de crudo y agua

Cada trayecto tiene una duración de cuatro meses, con cursadas presenciales en turnos tarde (14 a 18) o noche (18 a 22).

Además, se suma el curso de seguridad operativa en yacimiento, con una duración de un mes, enfocado en estándares clave para el trabajo en campo.

Capacitación con prácticas reales en Vaca Muerta

Uno de los diferenciales del IVM es su infraestructura técnica: cuenta con simuladores, laboratorios de automatización, química aplicada, telemetría y talleres de mantenimiento. En el corto plazo, se incorporará el Pozo Escuela sobre el río Neuquén para prácticas en campo, un aspecto clave para mejorar la empleabilidad de los egresados.

Las certificaciones otorgadas acreditan horas prácticas y competencias técnicas validadas por el Consejo Provincial de Educación de la provincia, alineadas con los estándares de la industria.

Quiénes respaldan el Instituto Vaca Muerta

El instituto surge como una articulación directa con el sector energético. Participan compañías líderes como YPF, Pluspetrol, Chevron, PAE, TotalEnergies, Vista, Tecpetrol, Shell, Pampa, Phoenix y CGC; y las empresas de servicios: Halliburton, San Antonio Internacional, Oilfield & Production Services, DLS Archer, Contreras Hermanos, TSB, NOV, SLB, PECOM, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Calfrac Well Services, Wenlen, Huinoil, SIAM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, Pason DGS, y Marbar.

También cuenta con alianzas con Banco Santander y International Health Services Argentina, además del apoyo del Gobierno de Neuquén, el municipio local, y de los Sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.