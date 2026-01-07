Instituto Vaca Muerta: el primer pozo escuela para formar 50.000 técnicos del shale

La expansión del sector hidrocarburífero nacional avanza a un ritmo que vuelve cada vez más crítico un factor clave para sostener su desarrollo: la disponibilidad de mano de obra calificada. En ese contexto, la industria petrolera puso en marcha una iniciativa inédita en la Argentina: la creación del Instituto Vaca Muerta (IVM) , un espacio de capacitación técnica impulsado por YPF junto a empresas del sector, que contará con un pozo escuela como eje central de la formación práctica.

El proyecto volvió a tomar un nuevo impulso este martes con la firma del convenio de adhesión de TotalEnergies al IVM, convirtiéndose en la primera compañía en asociarse formalmente a la iniciativa educativa. El acuerdo fue suscripto por Sergio Mengoni , director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis , presidente del IVM y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, durante un encuentro realizado en Buenos Aires.

Un instituto pensado por y para la operación no convencional

El Instituto Vaca Muerta fue concebido como una herramienta de la propia industria para anticiparse a las necesidades del Upstream no convencional en los próximos años. De acuerdo con estimaciones sectoriales, el crecimiento proyectado de la actividad entre 2026 y 2030 podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo, con una fuerte demanda de perfiles técnicos especializados.

“El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global. Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, al destacar la relevancia del proyecto.

Según explicó el directivo, el instituto apunta a complementar la formación existente y a ofrecer experiencia real en entornos controlados. “Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”, sostuvo.

El Pozo Escuela, el corazón del proyecto

Dentro de esa propuesta integral, el Pozo Escuela aparece como una de las piezas centrales. Según pudo saber +e, estará ubicado en la zona de Río Neuquén y permitirá que estudiantes de tecnicaturas y formación profesional realicen prácticas reales de perforación, fractura hidráulica, producción y mantenimiento, bajo estrictos estándares de seguridad.

La instalación reproducirá condiciones operativas similares a las de un yacimiento en actividad. Contará con líneas de alta presión, sets de bombas para simular operaciones de fractura, laboratorios especializados en arenas, geles y control de calidad del agua, además de unidades didácticas que replican procesos de separación de fases y tratamiento de fluidos.

También se prevé la construcción de talleres específicos para mantenimiento eléctrico, electromecánico y mecánico, articulados con un campus virtual que permitirá monitorear el desempeño de los estudiantes y complementar la formación presencial con contenidos remotos.

“Este pozo escuela no es solo una herramienta pedagógica, es un puente directo entre la escuela y el campo petrolero”, explicaron desde Fundación YPF, impulsora del proyecto.

Formación aplicada

Uno de los objetivos centrales del Pozo Escuela es reducir la brecha entre la teoría y la práctica, una de las principales dificultades que enfrenta hoy el mercado laboral del shale. Desde la industria destacan que una formación aplicada permitirá disminuir errores operativos y contribuir a la baja de accidentes en los bloques productivos.

La etapa de perforación será una de las principales áreas de aprendizaje, por tratarse del segmento que mayor demanda de mano de obra calificada presenta. Para ello se incorporarán simuladores de alto nivel y equipamiento real, con un fuerte énfasis en seguridad operativa, digitalización y gestión ambiental.

Además de la formación inicial, el IVM brindará capacitación continua para trabajadores en actividad que necesiten actualización o reconversión tecnológica, así como cursos específicos en seguridad para quienes deban ingresar por primera vez a un campo petrolero.

Un modelo con antecedentes internacionales

El esquema de Pozo Escuela ya cuenta con antecedentes exitosos en países como México, Colombia y Canadá. En esos casos, la experiencia práctica durante la formación técnica mejoró los niveles de empleabilidad y productividad en los primeros años de inserción laboral.

En la etapa de diseño del proyecto, representantes de Fundación YPF visitaron el pozo escuela de Tenaris en Veracruz y el Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), en Canadá, para relevar mejores prácticas. “El desafío es acercar la innovación tecnológica de Vaca Muerta al sistema educativo”, señalaron desde la organización.

La adhesión de TotalEnergies al Instituto Vaca Muerta

“Para nuestra compañía es un orgullo participar en esta iniciativa liderada por YPF, que beneficia a toda la industria. La educación y la mejora continua son pilares fundamentales del ADN de TotalEnergies ”, destacó Mengoni.

El ejecutivo subrayó además la trayectoria de la compañía en el país y en la cuenca neuquina. La adhesión se inscribe dentro de un esquema más amplio de participación empresaria que incluye prácticas profesionalizantes en campo y trabajo conjunto con compañías de servicios y operadoras.

El proyecto del IVM contempla además una red de articulación con más de 30 instituciones técnicas de Neuquén y Río Negro, la capacitación de cientos de docentes, pasantías, becas y un sistema de certificación por competencias, con el objetivo de profesionalizar el trabajo operativo y acompañar el crecimiento sostenido de Vaca Muerta.