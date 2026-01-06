TotalEnergies es la primera operadora en sumarse al Instituto Vaca Muerta

TotalEnergies dio el primer paso y se asoció con YPF en el Instituto Vaca Muerta.

TotalEnergies se convierte en la primera compañía en suscribir el convenio de adhesión para asociarse con YPF en el Instituto Vaca Muerta (IVM) . Esta institución educativa será clave para impulsar la formación de los técnicos que necesita el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía.

El acuerdo fue suscripto por Sergio Mengoni , Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis , Presidente del Instituto Vaca Muerta y Vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, durante un encuentro realizado en las oficinas de YPF en la Ciudad de Buenos Aires.

“La incorporación de TotalEnergies muestra la relevancia que este proyecto tiene para la industria. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global. Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

“Desde la compañía impulsamos este instituto para complementar la formación existente y ofrecer experiencia real en entornos controlados Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”, concluyó Marín.

El crecimiento proyectado en Vaca Muerta entre 2026 y 2030 podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo y el IVM se presenta como una opción de capacitación impulsada por la industria para lograr esas especializaciones.

Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis, Presidente del Instituto Vaca Muerta

Mano de obra para Vaca Muerta

El IVM va a ofrecer formación técnica especializada en Upstream, que será inédita en la región, basada en la práctica real y teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa. Contará con un pozo escuela, que estará ubicado en Río Neuquén, donde podrán realizar las prácticas y maniobras críticas para la formación de los operadores.

A su vez, tendrá su sede en el Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico para que los estudiantes puedan formarse en la última tecnología disponible y con la participación de los especialistas de la propia industria.

La creación del proyecto fue impulsada por Fundación YPF, que realizó una investigación prospectiva para anticipar cuáles serán las demandas ocupacionales y tecnológicas del Upstream para los próximos 10 años.

Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, destacó: "Para nuestra compañía es un orgullo participar en esta iniciativa liderada por YPF, que beneficia a toda la industria. La educación y la mejora continua son pilares fundamentales del ADN de TotalEnergies, por eso decidimos invertir en el Instituto Vaca Muerta".

Asimismo, subrayó que "TotalEnergies está presente en el país desde hace casi 50 años y en Neuquén desde hace más de 30, impulsando el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo en las comunidades y actores con los que trabajamos.”

Qué es el IVM

La propuesta educativa ofrecerá una formación de alta especialización en Upstream O&G, centrada en ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. El programa de estudio de formación inicial para los nuevos talentos tiene una carga de 304 horas distribuidas en cuatro meses.

A su vez, se brindará formación continua para el personal de empresas que requiera actualización y reconversión tecnológica, además de capacitación en seguridad operativa para quienes no tengan experiencia técnica y deban ingresar a un campo petrolero.

El IVM se propone complementar la oferta académica existente y consolidarse como un referente para el ingreso a la industria, brindando a futuros y actuales operarios y técnicos la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.