El tren clave para bajar el costo de la arena, en manos de Loma Negra

El transporte de arena para la fractura hidráulica es uno de los insumos con mayor incidencia en el costo de las perforaciones petroleras en Vaca Muerta . Hoy ese material sale en camiones desde Entre Ríos hacia los pozos neuquinos, un esquema que encarece la operación frente a la competencia de Estados Unidos .

En ese contexto cobra relevancia Ferrosur Roca , el ramal ferroviario de carga que llega hasta Zapala , en Neuquén, y que cuenta con un enorme potencial para transportar millones de toneladas de arena hacia los pozos de fractura.

El traslado por tren, en lugar de camión, podría contribuir a bajar los costos logísticos de las perforaciones y mejorar la competitividad del sector frente al shale estadounidense.

Ferrosur Roca: la traza que conecta con la cuenca neuquina

La línea está operada por Loma Negra a través de la sociedad Cofesur. Su recorrido comprende 3.110 kilómetros de vías de trocha ancha y atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, con cabeceras en Avellaneda, Olavarría, Bahía Blanca, la localidad de Neuquén y el ramal que llega hasta Zapala.

El principal cargador de la línea es su propio operador, Loma Negra, con el cemento de su planta de Olavarría, aunque también transporta piedra, polietileno, PVC, soda cáustica, algo de arena para fracking, bebidas, yeso, cal, maíz y alimento balanceado para pollos.

Una prórroga de un año para Loma Negra

En este marco, el gobierno nacional extendió esta semana a la cementera Loma Negra, controlada por el empresario Marcelo Mindlin, la concesión sobre Ferrosur Roca. La prórroga rige por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2027, o hasta que se licite un nuevo contrato mediante una próxima privatización.

La ampliación en forma "precaria" es el instrumento que el Estado nacional utiliza sobre las dos líneas de trenes de cargas que permanecen en manos privadas: el Ferroexpreso Pampeano, operado por Techint (Paolo Rocca), y el Ferrosur Roca, de Loma Negra, donde Mindlin ingresó de lleno este año. La tercera línea privada, Nuevo Central Argentino (NCA), operada por Aceitera General Deheza (AGD) de la familia Urquía, cuenta con un contrato extendido hasta 2032.

La próxima ola de crecimiento de Vaca Muerta ya empezó a tensionar uno de los eslabones del shale: la logística de la arena de fractura.

El plan oficial

La estrategia del Gobierno consiste en avanzar primero con la privatización de las tres líneas de Trenes Argentinos Cargas que hoy dependen del Estado: el Belgrano Cargas, el San Martín y el Urquiza, divididas a su vez en tres licitaciones separadas por vías, material rodante y talleres.

La apertura de las ofertas será el 11 de noviembre, y hacia fin de año o principios de 2027 se firmarían los contratos, que podrían representar una demanda de inversiones por hasta 3.000 millones de dólares en los primeros años.

Recién concluido este proceso se lanzarían las licitaciones para los ramales restantes, entre ellos Ferrosur Roca. Los operadores privados sostienen que no pueden comprometer inversiones millonarias sin la garantía de un contrato de concesión a largo plazo, de al menos 30 años, un punto central para cualquier plan de ampliación del transporte de arena hacia Vaca Muerta.

Las cifras del negocio ferroviario

Según estadísticas oficiales, en los primeros siete meses de 2026 la línea Ferrosur Roca cargó 2,3 millones de toneladas, con un crecimiento cercano al 10% interanual.

En el mismo período tuvo un registro de 871,6 millones de toneladas por kilómetro, generó ingresos por $ 48.539 millones y su tarifa media fue de $ 20.673 por tonelada, o $56 por tonelada por kilómetro, este último indicador de eficiencia del sistema.

Los desafíos que siguen pendientes

Uno de los principales problemas de la línea es la longevidad de las vías y del material rodante, que circula a una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros por hora. A esto se suma, este año, el alto costo del combustible, particularmente el gasoil, que presiona sobre la estructura de costos de la operación.

Con Mindlin al frente de Loma Negra y la privatización de Trenes Argentinos Cargas en marcha, el futuro de Ferrosur Roca —y su potencial como corredor de arena hacia Vaca Muerta— queda definido recién cuando avance la siguiente etapa de licitaciones ferroviarias.