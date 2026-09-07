Bacheo, concesiones y barro: así están las rutas que llevan la arena a Vaca Muerta

El corredor que traslada la arena silícea desde Entre Ríos hasta la Cuenca Neuquina atraviesa cuatro jurisdicciones distintas, cada una con su propio ritmo de obras y su propio diagnóstico. Un relevamiento de +E sobre fuentes oficiales —Vialidad Nacional, las direcciones provinciales de Vialidad de Entre Ríos y Neuquén, la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) de Neuquén y el Boletín Oficial— permite reconstruir el estado real de la traza, tramo por tramo.

El camino de la arena comienza en Entre Ríos. Todo el flujo nace en el puerto de Ibicuy y sale por la Ruta Provincial 45 , la vía que conecta esa localidad con la Ruta Nacional 12. Según la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos , en mayo de 2026 arrancó una nueva etapa de bacheo profundo con incorporación de cemento en la totalidad de los tramos críticos, que sumó 11.500 toneladas nuevas de asfalto en caliente y la construcción de cuatro alcantarillas transversales.

Ese trabajo forma parte del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, que contempla intervenir 469 kilómetros de rutas provinciales en 24 meses, con una inversión de $31.927 millones. En una primera etapa ya se recuperaron 46 kilómetros entre la RN 12 y el acceso a Ibicuy.

El propio gobernador Rogelio Frigerio reconoció el deterioro de la traza en duros términos: la calificó como "una de las rutas más deterioradas del territorio isleño" y anunció en abril de 2026 que será la primera ruta entrerriana en concesionarse a un privado. Ese concesionario deberá invertir entre USD 40 y 50 millones para repavimentarla íntegramente, recuperando el capital mediante peajes exclusivos al transporte de carga pesada, mientras los vecinos circularían sin costo. La medida está sujeta a la aprobación de la Ley de Concesiones en la Legislatura provincial.

La Ruta Nacional 12: el primer gran tramo

Desde Ibicuy, la arena avanza por la RN 12, la columna vertebral que atraviesa Entre Ríos hasta Buenos Aires. Vialidad Nacional, a través de su 17° Distrito, ejecutó la puesta en valor de 151 kilómetros entre Galarza y la intersección con la RN 131 y la RP 32, atravesando los departamentos de Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná, con ensanche de calzada, fresado de pavimento, sellado de fisuras y bacheo con concreto asfáltico.

Ya en el tramo bonaerense, entre Zárate y Ceibas, Vialidad Nacional rehabilitó 140 kilómetros en total —120 km entre Ceibas y Galarza más 20 km adicionales—, por una inversión superior a $1.100 millones, con un beneficio directo estimado en más de 14.000 usuarios diarios.

La RN 12 conecta el corredor entrerriano con la ruta hacia Buenos Aires.

Río Negro: rutas que cambian de manos

El tramo patagónico presenta la situación más compleja. Mediante el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional habilitó a nueve provincias —entre ellas Río Negro y Neuquén— a concesionar y gestionar obras sobre rutas nacionales, incluidas la RN 22 y la RN 151, dos de las vías más transitadas de la región.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la primera intervención abarcará 305 kilómetros de ambas rutas, financiados con un crédito de USD 60 millones que la provincia gestiona ante Fonplata. El directorio del organismo analizaría el préstamo durante la primera semana de octubre, con una misión técnica conjunta prevista entre el 7 y el 10 de ese mes.

Entre los sectores identificados como prioritarios figuran Puente 83 en Cipolletti, la rotonda de Choele Choel, el tramo hacia Catriel y deformaciones de calzada cerca de Chimpay. El propio Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro calificó a la RP 151 en "estado crítico".

El convenio de traspaso tiene una vigencia de 20 años, y en paralelo Río Negro firmó un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar el sistema vial que necesitará el Alto Valle en las próximas décadas. Ese estudio contempla explícitamente "una vía destinada al transporte de arenas" y la vinculación con Vaca Muerta.

Sobre la RN 22 también avanzan, por parte de Vialidad Nacional, obras de conversión a autopista entre General Godoy y Cipolletti, distribuidas en dos secciones de 20,7 km y 9,7 km.

La RN 151, en Río Negro, calificada en "estado crítico" por la propia provincia.

Neuquén: el último tramo hacia Añelo

El corredor final corre por las rutas provinciales 7, 8 y 17, que vinculan Neuquén capital con Añelo y Rincón de los Sauces. Según la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), la RP 7 tiene un tramo de 34,3 kilómetros —sobre 64 km totales— entre Añelo y San Patricio del Chañar que fue adjudicado para repavimentación por $194.952.088, un 17% por debajo del presupuesto oficial. El diagnóstico técnico que motivó la obra detectó ahuellamientos, fisuras, desprendimientos de calzada y descalce de banquinas.

Un capítulo aparte es el bypass de Añelo, que conecta las rutas 7 y 17 mediante doble vía de hormigón para desviar el tránsito pesado del casco urbano hacia la planta de arena de YPF. Tiene una traza total proyectada de 25 kilómetros; el primer tramo se habilitó en mayo de 2026. Otro frente de la misma obra, de 24 km y con financiamiento de CAF, registra un avance del 27%, mientras que un informe de Vialidad Provincial de Neuquén marcó en otro momento un avance superior al 57% sobre el total de la intervención.

También se proyecta pavimentar la RP 8, entre su conexión con la RP 7 —a la altura de San Patricio del Chañar— y la RP 17, obra conocida como "circunvalación petrolera", que se financiaría mediante un fideicomiso constituido con las propias operadoras.

El relevamiento confirma, con datos y voces oficiales, el diagnóstico que ya había planteado el informe de Roberto Lino Blanco: la infraestructura vial que sostiene el abastecimiento de arena para Vaca Muerta atraviesa distintos regímenes de gestión, y ninguno de los tramos críticos —RP 45, RP 151 o el acceso a Añelo— tiene una solución estructural resuelta antes del verano.