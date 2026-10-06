San Matías Pipeline inició el traslado de caños hacia la traza del gasoducto dedicado

San Matías Pipeline (SMP) inició la carga y el traslado progresivo de los caños destinados a la construcción del gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías para la producción de GNL de Southern Energy. Los tubos partieron de la plazoleta de acopio especialmente acondicionada dentro del predio del Puerto de San Antonio Este hacia distintos puntos vinculados con la traza de la obra.

La primera operación de traslado se realiza a través de 9 camiones pertenecientes a la Cooperativa RioQuen , una empresa rionegrina. Cada camión transporta cuatro caños de aproximadamente 12 metros de longitud y 36 pulgadas de diámetro. Una vez finalizada esta primera operación de carga y traslado, la distribución de las cañerías continuará de manera progresiva, según las necesidades de los distintos frentes de obra.

La participación de una cooperativa de transporte provincial en esta etapa muestra las oportunidades que la construcción del gasoducto genera para los proveedores locales. A medida que avance el proyecto, la actividad también impulsará la demanda de servicios de logística, mantenimiento, alojamiento y otros rubros en distintas localidades de Río Negro.

Llegarán 12 embarques

En el Puerto de San Antonio Este se encuentran actualmente almacenados los caños que arribaron en el primer embarque (agosto) y en el segundo (septiembre), previéndose que lleguen al puerto 12 embarques en total, con 40.000 caños destinados al gasoducto. Su traslado desde San Antonio Este hacia los sitios de obra implicará más de 9.950 cargas de camión a lo largo del proceso.

San Matías Pipeline está integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), los mismos accionistas de Southern Energy (SESA). El gasoducto forma parte del primer proyecto con el que la Argentina comenzará a exportar gas natural licuado (GNL) desde Río Negro hacia los mercados internacionales. Abastecerá a las dos unidades flotantes de licuefacción que SESA instalará en el Golfo San Matías, Hilli Episeyo y Esperanza.

El gasoducto, cuya construcción se prevé finalizar hacia mediados de 2028, tendrá 472 kilómetros de extensión y una capacidad de transporte hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Su construcción demandará una inversión estimada de USD 1.300 millones.