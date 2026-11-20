El Comité Evaluador del RIGI aprobó este viernes el ingreso de Argentina LNG , el megaproyecto de exportación de gas que encabeza YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG . La iniciativa prevé una inversión de 50.750 millones de dólares hasta 2050. Luis Caputo lo anunció en X y la definió como “la mayor inversión de la historia argentina”.

En tanto, Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, celebró la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y agradeció al presidente Javier Milei , a Caputo y a la Secretaría de Energía. “Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible”, escribió en X.

El aval era una condición para firmar la decisión final de inversión (FID), prevista para el lunes 30 de noviembre en el Palacio Libertad. El directorio de YPF ya aprobó por unanimidad la FID y completó la transferencia de acciones a sus socios, Eni y XRG.

NUEVO RIGI APROBADO!

Argentina LNG USD 50.750 millones



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina.

El proyecto contempla una inversión de USD 25.000… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2026

Cuánto se invertirá en Argentina LNG

Según Caputo, entre 2027 y 2030 se desembolsarán 25.000 millones de dólares. Hasta 2031, la inversión rondaría los 29.000 millones de dólares: unos 24.000 millones de dólares para infraestructura, que incluye complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y buques, y otros 5.000 millones de dólares para desarrollar yacimientos y perforar pozos en Vaca Muerta.

El proyecto apunta a exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos asociados, por más de 9000 millones de dólares al año. Para eso hará falta una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, más del 40% de lo que hoy produce el país.

El gas viajará por dos ductos de 524 kilómetros, un gasoducto y un poliducto, hasta la costa rionegrina. Allí, frente al Golfo San Matías, operarán dos buques licuefactores (FLNG) de 6 millones de toneladas anuales cada uno. El esquema se completa con complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas.

Empleo, proveedores y financiamiento

Durante la construcción se generarían unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de 40.000 trabajadores. En la etapa de operación habría cerca de 8000 empleos directos e indirectos. YPF proyecta, además, contratos por unos 15.000 millones de dólares con proveedores nacionales de bienes y servicios.

El financiamiento se repartirá en un 70% de crédito internacional y un 30% de aportes de los socios. Hay un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita US$6000 millones a través del Exim Bank e inversores privados. JP Morgan diseña la estructura, y según Marín se presentaron 47 bancos, con ofertas por 2,4 veces el monto necesario.

Marín también contó que los ingresos del proyecto vendrán en un 52% del gas y en un 48% de los líquidos, gracias al intercambio de áreas con Pluspetrol que lo posicionó en gas rico. Para el CEO, esa mezcla funciona como una cobertura natural frente a los vaivenes del precio del GNL.

Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica.



Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al… https://t.co/m1Kazfg1vx — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 20, 2026

Qué falta para que arranque

Argentina LNG pidió su adhesión al RIGI el 13 de agosto, con una inversión declarada de más de 51.000 millones de dólares, la mayor presentada hasta ahora en el régimen. A cambio, obtiene beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de 30 años de estabilidad regulatoria.

La aprobación todavía debe formalizarse con una resolución del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. En el caso de Agua Rica, el proyecto de Glencore, esa resolución se publicó semanas después del aval del comité y fijó la fecha de adhesión en forma retroactiva.