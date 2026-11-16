Durante la audiencia pública celebrada en Sierra Grande para debatir los estudios de impacto ambiental, YPF desglosó la ingeniería de Argentina LNG. El megaproyecto busca monetizar las enormes reservas de gas no convencional de Vaca Muerta y colocarlas en el mercado mundial. Federico Ramos, director del proyecto, trazó la hoja de ruta de una iniciativa que incrementará la producción gasífera nacional en casi un 50%.

La operadora de mayoría estatal lidera el consorcio junto a socios internacionales de peso como ENI y XRG . La envergadura del proyecto demanda una integración completa de la cadena de valor: desde la perforación en Neuquén, pasando por el transporte, hasta el procesamiento y la exportación marítima en Río Negro. Los directivos de la compañía destacaron que el plan ubicará a la Argentina entre los seis principales productores globales de Gas Natural Licuado (GNL).

La megaobra que conectará Vaca Muerta con el Atlántico

El esquema técnico contempla un ecosistema de infraestructura sin precedentes para la industria hidrocarburífera argentina. La operación inicia en la provincia de Neuquén, donde una planta de tratamiento acondicionará el fluido extraído de la roca shale. Desde ese punto, dos gasoductos troncales recorrerán más de 520 kilómetros hasta llegar al Golfo San Matías. Un ducto de 48 pulgadas transportará el gas natural, mientras que un poliducto de 24 pulgadas trasladará los líquidos asociados.

En Punta Colorada, el Polo Energético e Industrial Río Negro concentrará las tareas de transformación. El complejo terrestre incluye una planta de fraccionamiento diseñada para separar el gas seco de otros líquidos de alto valor comercial, como el etano, propano y butano. En paralelo, la petrolera construirá una terminal portuaria dedicada en exclusiva al despacho de estos subproductos condensados hacia los mercados internacionales.

El corazón tecnológico del proyecto operará mar adentro. Dos buques de licuefacción (FLNG) de 300 metros de eslora flotarán frente a la costa rionegrina. Estas unidades flotantes enfriarán el gas a 160 grados bajo cero, un proceso físico extremo que reduce el volumen del fluido más de 600 veces. Esta conversión a estado líquido resulta indispensable para cargar el GNL en los buques metaneros que cruzarán los océanos hacia Europa y Asia.

Impacto económico: hasta 40 mil empleos y desarrollo de pymes

Las proyecciones financieras que expuso la compañía dimensionan el impacto macroeconómico de Argentina LNG. La inversión total de capital superará los 50.000 millones de dólares a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Semejante inyección de fondos traccionará de manera directa sobre el tejido socioproductivo de la Patagonia, obligando a las empresas locales a dar un salto de escala profesional y logístico.

Durante el pico de la etapa de construcción, la obra civil e ingeniería demandará unos 20.000 trabajadores entre empleos directos, indirectos e inducidos, con picos de 40 mil empleos cuando estén a pleno las cuatro obras en construcción en simultáneo. Una vez que el complejo encienda sus motores y comience a despachar gas, el volumen de trabajo sostenido alcanzará los 8.000 puestos a nivel local y nacional, entre los segmentos upstream, midstream y el downstream. Este piso de empleabilidad operativa se mantendrá estable por un horizonte proyectado de 30 años.

El encadenamiento de valor abre una ventana de negocios vital para el sector privado. YPF proyecta destinar cerca de 15.000 millones de dólares en la compra de bienes y servicios a la cadena de proveedores nacionales. Esta demanda constante empujará a las pymes metalmecánicas y de servicios especiales a modernizar sus instalaciones para cumplir con los altos estándares de calidad que exige la industria global del GNL.

Un salto exportador que redefine la economía nacional

El desarrollo del gas natural licuado representa el puente definitivo entre la sobreabundancia geológica de Vaca Muerta y el mercado energético global. En su primera etapa operativa, el complejo industrial procesará y exportará unos 12 millones de toneladas anuales de GNL. El diseño de la infraestructura contempla desde el inicio una expansión modular para capturar una porción mayor del mercado.

Con la futura incorporación de un tercer buque licuefactor, el proyecto alcanzará su máxima capacidad operativa de 18 millones de toneladas al año. Esta ampliación consolidará definitivamente a la costa rionegrina como el principal nodo de exportación energética del cono sur. Argentina pasará de administrar escasez en invierno a jugar en las ligas mayores de la geopolítica de la energía.

La balanza comercial nacional sentirá un alivio estructural profundo. El complejo industrial completo generará exportaciones por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares cada año. Semejante ingreso de divisas posiciona al sector hidrocarburífero al mismo nivel de recaudación que los grandes complejos agroexportadores, diversificando la economía y otorgando la robustez financiera que el país busca desde hace décadas.