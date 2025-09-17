Tecmaco impulsa su nueva unidad de negocio en Neuquén con fuerte apuesta a Vaca Muerta

Tecmaco consolidó su presencia en Neuquén con el objetivo de acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. Con el liderazgo de Rodolfo González, presidente de la firma, y la gestión local de Federico Besuchet, la compañía trabaja en una nueva unidad de negocio centrada en equipos especializados para la industria energética.

Rodolfo González recordó que la empresa inició su camino en los años 1987 y 1988, con una visión clara: aportar maquinaria de última tecnología al sector de la construcción. “Tecmaco significa tecnología maquinaria de construcción, siempre dedicados a aportar equipos para izajes, movimiento de suelos y distintos sectores productivos”, explicó.

Expansión en Neuquén

La llegada a Neuquén se concretó hace tres años, con la apertura de una base operativa en la provincia. Según González, esa decisión permitió comenzar a introducir la compañía en el DTM, un segmento clave para el sector petrolero. “Gracias a Federico y su conocimiento en la región, estamos próximos a integrar grúas especiales, carretones, tractores y camiones petroleros”, detalló.

Por su parte, Federico Besuchet destacó que la preparación de esta nueva unidad de negocio fue un proceso que demandó más de un año de desarrollo. “Atravesamos todo este tiempo junto con la ingeniería de Tecmaco, y ahora estamos listos para lanzar en diciembre o enero los nuevos equipos dedicados al DTM”, adelantó.

El ejecutivo precisó que se trata de camiones petroleros, tractores con guinche, grúas especiales y carretones para transporte de bultos pesados. “Apuntamos 100% al desarrollo y crecimiento en la Cuenca Neuquina, con grandes expectativas para el mercado regional”, afirmó.

TECMACO

Soluciones integrales para la industria

Besuchet también remarcó que Tecmaco ofrece un servicio integral que incluye equipos de izaje, plataformas y manipuladores, además de un área de ingeniería que brinda soporte completo a los clientes. “No solo resolvemos el izaje, también la ingeniería del mismo y el suministro de todos los accesorios necesarios para garantizar seguridad en el trabajo”, sostuvo.

La compañía trabaja en distintos sectores como el eólico, la petroquímica y la industria en general. Esta diversificación, explicaron, es parte de la estrategia para consolidar su presencia en los proyectos más importantes del país.

Proyecciones para 2025 y 2026

Besuchet reconoció que, aunque 2025 comenzó con buenos resultados, actualmente la industria atraviesa un bache propio de la coyuntura política y económica. Sin embargo, se mostró optimista: “Todo apunta a que será un gran 2026, impulsado por la inversión de empresas en equipamiento y en desarrollos habitacionales”.

En línea con esta visión, González subrayó que el sector energético argentino tiene un horizonte prometedor. “Hay mucha inversión, buena convocatoria y grandes expositores. El gas y el petróleo están, y el país necesita transformarlos en recursos que generen dólares. Todos estamos apostando a un crecimiento estable en el tiempo”, subrayó.