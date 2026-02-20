Capacitación técnica para el shale: el Instituto Vaca Muerta ya recibió más de 13 mil postulaciones

Instituto Vaca Muerta: más de 13.000 inscriptos en los primeros cursos para trabajar en oil & gas.

La primera convocatoria del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta ( IVM ) ya cuenta con más de 13.000 personas inscriptas para sus cursos iniciales, una cifra que expone la expectativa laboral que genera la expansión del shale en la cuenca neuquina y, al mismo tiempo, la brecha existente entre la demanda de perfiles técnicos y la oferta disponible.

El IVM es una iniciativa impulsada por un consorcio de compañías del sector hidrocarburífero junto con el gobierno de la provincia del Neuquén y la municipalidad de la capital provincial. Del proyecto participan operadoras con fuerte presencia en el no convencional como YPF , Vista , Pluspetrol , TotalEnergies y Chevron , además de firmas de servicios como Halliburton , San Antonio Internacional , DLS Archer , Calfrac Well Services e Industrias Juan F. Secco , Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contrera Hermanos, Huinoil, Milicic, Wenlen y Marbar.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de febrero a través de la web oficial del instituto.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.42.55 Récord de inscripciones en los cursos del Instituto Vaca Muerta

Cursos para trabajar en Vaca Muerta: operador de perforación, fractura y mantenimiento

La oferta formativa está orientada a cubrir posiciones críticas del upstream no convencional. En marzo comenzarán los cursos del primer trimestre para operador de perforación, operador de fractura, instrumentación y seguridad operativa en yacimiento, perfiles directamente vinculados a la actividad en campo.

En abril se incorporará el trayecto de mantenimiento mecánico y en mayo se sumarán los de mantenimiento eléctrico y producción, especialidades clave para sostener la operación continua de equipos en locación y plantas. El esquema prevé capacitar entre 2.000 y 2.500 personas durante 2026.

“Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos y la cantidad de inscriptos para esta primera etapa”, sostuvo Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF. “La industria energética va a necesitar perfiles técnicos capacitados y hay un gran interés de la gente en prepararse para formar parte del futuro de Vaca Muerta”, agregó.

"El instituto fue diseñado junto a las principales operadoras y empresas de servicios que trabajan día a día en la cuenca neuquina. Eso garantiza que los programas no sólo son pertinentes, sino que responden a competencias específicas requeridas en campo", dijo Schiappacasse.

"Los cursos se definieron en base a una investigación de prospectiva que realizó la Fundación YPF sobre las ocupaciones y los perfiles críticos que iba a necesitar el Upstream del petróleo y gas en los próximos 10 años. Se identificaron los perfiles críticos que van a tener la mayor demanda", señaló el ejecutivo en diálogo con este medio.

Empleo en Neuquén: fuerte demanda de capacitación para el sector energético

El número de preinscriptos refleja el atractivo que mantiene el desarrollo de Vaca Muerta como generador de empleo en Neuquén y la región. También evidencia un proceso de reconversión laboral hacia el sector energético, que continúa ampliando su escala productiva.

Quienes completaron la preinscripción recibirán por correo electrónico la confirmación del curso asignado y el turno correspondiente, o bien la notificación de que quedaron en lista de espera para próximas convocatorias. Está previsto abrir nuevas inscripciones en mayo y agosto para los cursos de operadores, además de sumar nuevas propuestas que amplíen la oferta académica.