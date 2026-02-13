Del aula al yacimiento: así es el modelo de formación del Instituto Vaca Muerta

La discusión sobre cómo sostener el crecimiento de la industria energética ya no pasa sólo por equipos, inversiones o infraestructura, sino también por la formación de técnicos especializados. En ese contexto, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta ( IVM ) abrió esta semana la inscripción para su ciclo lectivo 2026 con una batería de cursos gratuitos orientados al Upstream.

En diálogo con +e , el director ejecutivo de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse , explicó cómo se definió la propuesta académica y qué rol jugará la institución en la construcción del talento que demanda el desarrollo no convencional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de febrero a través de la web oficial del IVM. "El instituto fue diseñado junto a las principales operadoras y empresas de servicios que trabajan día a día en la cuenca neuquina. Eso garantiza que los programas no sólo son pertinentes, sino que responden a competencias específicas requeridas en campo", dijo Schiappacasse.

Una oferta diseñada a partir de la demanda proyectada

El IVM ofrece cursos para formarse como operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y producción, además de un curso específico en seguridad operativa en yacimiento. Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses, con modalidad presencial y turnos de 14 a 18 o de 18 a 22. Las cursadas comienzan el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el trayecto elegido.

"Los cursos se definieron en base a una investigación de prospectiva que realizó la Fundación YPF sobre las ocupaciones y los perfiles críticos que iba a necesitar el Upstream del petróleo y gas en los próximos 10 años. Se identificaron los perfiles críticos que van a tener la mayor demanda", señaló el ejecutivo en comunicación con este medio.

Según detalló, los contenidos, la carga horaria y la modalidad surgieron de un trabajo conjunto con operadoras y empresas de servicios, que permitió detectar funciones con demanda sostenida, entre ellas operación de equipos, mantenimiento, plantas de tratamiento, perforación, completación y seguridad industrial. El modelo apunta tanto a cubrir necesidades actuales como a anticipar el crecimiento previsto para el desarrollo no convencional en la próxima década.

IVM: Capacitación pensada desde la operación

De acuerdo a Schiappacasse, uno de los ejes diferenciales del instituto es su vínculo directo con el sector. "La diferencia está en que ofrece cursos cuyos contenidos fueron construidos con la industria, incorpora metodologías de aprendizaje basado en competencias, con fuerte presencia de prácticas, con simuladores, laboratorios y con equipamiento real", expresó.

Las clases se dictarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén y el plantel docente está integrado por profesionales con experiencia operativa directa en yacimientos.

"Las certificaciones de las formaciones brindadas son avaladas por el Consejo Provincial de Educación, pero con estándares definidos por el sector productivo. El resultado es una formación diseñada para la industria, con la industria y al nivel de la industria", sostuvo el directivo de Fundación YPF.

El pozo escuela, pieza clave del esquema

Entre los activos más relevantes del proyecto aparece el denominado pozo escuela, ubicado en Río Neuquén. Allí los alumnos podrán realizar prácticas reales de perforación, fractura hidráulica, producción y mantenimiento bajo estándares de seguridad equivalentes a los de un yacimiento en actividad.

La instalación contará con líneas de alta presión, sets de bombas para simular operaciones de fractura, laboratorios especializados en arenas, geles y control de calidad del agua, y unidades didácticas que replican procesos de separación de fases y tratamiento de fluidos.

Pozos Vaca Muerta.jpg Cómo será el Pozo Escuela de Vaca Muerta, el proyecto que busca cerrar la brecha de formación en el shale

Inserción laboral y articulación con empresas

El IVM fue concebido por operadoras y compañías de servicios con el objetivo de fortalecer la base técnica del ecosistema de Vaca Muerta. En las últimas semanas se sumó Vista Energy, que se integra a YPF, TotalEnergies y Pluspetrol en el esquema institucional.

Respecto de la empleabilidad, Schiappacasse aclaró que no existe un compromiso inmediato de contratación. Sin embargo, remarcó: "Dado que el certificado está avalado por el Consejo Provincial de Educación, es importante saber si las operadoras validan automáticamente estas competencias para el ingreso a diagrama. Si bien cada empresa define sus propios procesos de selección, el IVM fue diseñado precisamente para garantizar que las competencias adquiridas estén alineadas con los estándares que exige el sector. Esto ya representa una ventaja concreta para los egresados", sostuvo.

"La validación de aptitudes por parte de las operadoras está asegurada, dado que participaron activamente en la construcción de los perfiles profesionales, los contenidos y las metodologías de evaluación. Existe un fuerte interés del sector en contar con estos perfiles, lo que facilitará la inserción laboral de los egresados", agregó.

Asimismo, el instituto contará con un sistema de intermediación laboral articulado con las compañías que integran su ecosistema y con organismos provinciales.

Requisitos para inscribirse al Instituto Vaca Muerta

Para postularse es necesario contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado, además de habilidades digitales básicas y conectividad para las instancias virtuales, tanto sincrónicas como asincrónicas.