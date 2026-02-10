Argentina LNG: punto por punto, cómo es el acuerdo entre YPF y Río Negro

En Viedma, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck, presentó los detalles del acuerdo estratégico firmado con YPF en el marco del proyecto Argentina LNG . La iniciativa establece lineamientos para los permisos, la inversión y los aportes económicos previstos para la provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores y la infraestructura necesaria para la exportación.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la planificación a largo plazo y del trabajo conjunto entre el sector público y privado. En ese sentido, señaló que e l desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos asociados requieren estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica para consolidar inversiones .

Río Negro busca posicionarse como un punto clave para la salida exportadora de gas en un contexto de crecimiento de la demanda global de Gas Natural Licuado. La provincia considera que su ubicación geográfica, su capacidad logística y su marco normativo representan ventajas para el desarrollo de este tipo de iniciativas.

Weretilneck también informó que el proyecto fue elevado a la Legislatura provincial y remarcó la existencia de acuerdos políticos, sociales y laborales en torno a la iniciativa. Según indicó, el objetivo es fortalecer el rol de la provincia dentro del esquema energético nacional y ampliar su participación en la cadena de valor vinculada al gas.

En ese marco, explicó el alcance del acta acuerdo firmada con YPF y Argentina LNG SAU, mediante la cual se fijan condiciones para avanzar en una de las principales iniciativas de exportación energética del país, orientada a incrementar los volúmenes de gas destinados a mercados internacionales.

Argentina LNG Mapa El Gobierno de Río Negro expuso el alcance del convenio con YPF por Argentina LNG.

Impacto económico y aportes previstos

El acuerdo contempla distintos mecanismos de ingresos para la provincia a lo largo de las diferentes etapas del proyecto. Estos beneficios comenzarían a activarse una vez que se alcance la Decisión Final de Inversión (FID) y se inicie la fase operativa.

Desde la firma del FID, se prevé un aporte comunitario de 25 millones de dólares y la puesta en funcionamiento del aeropuerto de San Antonio Oeste. A partir del inicio de la operación comercial, el convenio establece un aporte anual de 24 millones de dólares durante la vida útil del proyecto.

Además, el esquema incluye el pago de cánones y tasas provinciales estimados en unos 10 millones de dólares anuales. Estos recursos estarán destinados a fortalecer las finanzas provinciales y acompañar las demandas de infraestructura y servicios asociadas al desarrollo energético.

Las autoridades provinciales señalaron que estos ingresos permitirán financiar obras públicas, programas de capacitación y proyectos vinculados al crecimiento productivo en las zonas de influencia directa del emprendimiento.

Alberto Weretilneck

Características del proyecto y desarrollo local

El proyecto Argentina LNG contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y aproximadamente 526 kilómetros de extensión, considerado uno de los más grandes del país. A su vez, se prevé un poliducto paralelo, una planta de fraccionamiento en tierra y dos buques licuefactores ubicados a unos siete kilómetros de la costa.

Estas instalaciones permitirán procesar y exportar gas argentino de manera sostenida durante todo el año, con destino a mercados internacionales. El objetivo central es ampliar la capacidad exportadora del país y aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

El acuerdo incorpora mecanismos orientados a fortalecer el impacto local, como la prioridad al empleo rionegrino establecida en la Ley 5804, el impulso al compre local mediante la Ley 5805 y programas de formación técnico-profesional en conjunto con instituciones educativas y la Fundación YPF.

Estas acciones buscan preparar mano de obra local y fomentar el desarrollo de proveedores regionales, con el propósito de incrementar la participación de empresas y trabajadores de la provincia en el proyecto.

El emprendimiento se apoya también en un marco normativo provincial que promueve grandes inversiones, parques industriales, puertos y zonas francas. Desde el Gobierno consideran que estas herramientas apuntan a consolidar a Río Negro como un territorio competitivo para el desarrollo energético.