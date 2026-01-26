Río Negro adjudicó a PAE la exploración de Cinco Saltos Sur con una inversión de USD 8,58 millones

Mediante el Decreto 32/26 , el Gobierno de Río Negro adjudicó a Pan American Energy ( PAE ) el permiso de exploración del área hidrocarburífera Cinco Saltos Sur , ubicada en el sector rionegrino de la cuenca neuquina. La compañía se comprometió a invertir USD 8.584.200 durante los próximos dos años en un plan que contempla estudios exploratorios y la perforación de un pozo clave para evaluar el potencial productivo del bloque.

La definición se concretó tras el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 01/25, en el que PAE presentó la propuesta técnica y económica más competitiva. El pliego otorgaba derecho de preferencia en caso de igualar la mejor oferta presentada durante el proceso licitatorio.

Un área sin actividad desde 1979 y con foco en Vaca Muerta

De acuerdo a información oficial, el bloque Cinco Saltos Sur no registra actividad desde 1979, cuando se realizó la única perforación histórica documentada. Sin embargo, los avances logrados en áreas vecinas y los resultados obtenidos en los primeros permisos exploratorios no convencionales posicionaron al área como estratégica para el desarrollo de recursos no convencionales, en particular sobre Vaca Muerta.

Desde la provincia señalaron que el interés se apoya en los antecedentes técnicos de proyectos cercanos como Mata Mora y los permisos ya otorgados en Confluencia Norte, Confluencia Sur y Cinco Saltos Norte, que permitieron delinear un escenario geológico favorable.

Cinco Saltos Sur y el plan exploratorio en tres etapas

El programa de trabajo aprobado para Cinco Saltos Sur se estructura en tres etapas: tareas preliminares, perforación y evaluación técnica y económica. En una primera fase se llevarán adelante estudios geológicos y geofísicos, para luego avanzar con la perforación de un pozo exploratorio de al menos 3.000 metros de profundidad y una rama horizontal de aproximadamente 2.000 metros.

El objetivo central será recolectar información que permita definir con mayor precisión el potencial productivo del área. En caso de resultados positivos, el proyecto podría escalar hacia una etapa de desarrollo intensivo, con la posibilidad de perforar hasta 147 pozos horizontales.

Tras más de cuatro décadas sin actividad, PAE explorará Cinco Saltos Sur en Río Negro

El área abarca una superficie de 252 kilómetros cuadrados y se encuentra en la barda norte del Alto Valle. El bloque incluye parte del Lago Pellegrini.

Todos los trabajos deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos la elaboración de un Estudio de Sensibilidad Ambiental y Social detallado, con especial atención en la zona de Perilago, el Arroyón y sectores con presencia de viviendas. Además, la permisionaria deberá ajustarse a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Ambiente y el Departamento Provincial de Aguas, incluyendo estudios de riesgo hídrico, planes de contingencia y medidas de protección de los recursos hídricos.

Más áreas no convencionales en Río Negro

Con esta adjudicación, Río Negro alcanza cinco áreas con objetivo no convencional vinculadas a Vaca Muerta dentro de su territorio en la cuenca neuquina: una concesión de explotación y cuatro permisos exploratorios.

Al respecto, la secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya, afirmó: “Esta aprobación es parte de una política sostenida para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta en territorio rionegrino. Nos permite avanzar en nuevas áreas que hasta ahora no habían sido consideradas en proyectos exploratorios”.

Y agregó: “Con esta iniciativa estamos ampliando la frontera de exploración de hidrocarburos no convencionales en Río Negro, siguiendo criterios técnicos y ambientales sólidos”, concluyó Moya.