Sorpresa en Vaca Muerta: una empresa india desplaza a Techint y proveerá los caños para el GNL

El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” es uno de los proyectos de GNL para monetizar a Vaca Muerta.

En un revés significativo para la industria metalúrgica local, el grupo Techint perdió una millonaria licitación para proveer los tubos de acero de un nuevo gasoducto estratégico en Vaca Muerta. La ganadora fue Welspun , un gigante industrial de la India, que logró imponerse con una oferta de US$ 200 millones , al superar por un amplio margen la propuesta de la compañía liderada por Paolo Rocca.

La licitación, organizada por Southern Energy —un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy (PAE), Harbour y Pampa Energía —, tenía como objetivo la compra de caños para un ducto de 500 kilómetros desde Neuquén hasta la costa rionegrina . Esta infraestructura conectará la cuenca neuquina con la provincia de Río Negro, siendo una pieza vital para el proyecto de licuefacción y exportación de gas natural (GNL) en barcos.

Según fuentes del sector, el factor decisivo fue el precio: la oferta de Welspun resultó ser un 40% más barata que la presentada por Tenaris, la empresa de tubos del Grupo Techint. Además, la firma india ofreció condiciones de pago más flexibles, lo que terminó de inclinar la balanza a su favor en un concurso en el que participaron otras 15 compañías internacionales de países como China, España, México y Japón.

Gasoducto LNG GNL Gas natural ductos caños Tenaris perdió la licitación para proveer los tubos para el proyecto de GNL de Southern Energy.

Si bien hubo negociaciones para que Techint mejorara su propuesta y así favorecer a la industria nacional, pero la brecha de costos fue insalvable.

Quién es Welspun

Welspun es un conglomerado multinacional con sede en Mumbai, conocido globalmente por ser líder en textiles para el hogar, pero con una división de infraestructura pesada muy robusta. Es un importante fabricante de tuberías de acero de gran diámetro con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia, operando en sectores de petróleo, gas y agua.

La derrota de Techint se da en un contexto de apertura comercial que ha incrementado la competencia de productos importados en el sector energético argentino. Paolo Rocca, CEO del grupo, ha sido vocal recientemente sobre lo que considera una competencia desleal, especialmente apuntando a la "actitud predatoria" de China en el mercado del acero. Sin embargo, en esta ocasión, el competidor llegó desde la India.

Desde Techint argumentan que sus costos se justifican por la calidad premium de su acero y el servicio logístico y de postventa que ofrecen en el país.

A pesar de este traspié comercial, el grupo de Rocca mantiene una fuerte apuesta por Vaca Muerta a través de su brazo petrolero, Tecpetrol. La compañía invirtió cerca de US$ 1.700 millones en el último año y tiene comprometidos otros US$ 2.400 millones para el desarrollo de infraestructura y proyectos de shale.