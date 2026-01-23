Argentina LNG: YPF firmó un acuerdo clave que convierte a Río Negro en el hub exportador de GNL

El Gobierno de Río Negro firmó este viernes el Acta Acuerdo con YPF S.A. y la empresa Argentina LNG SAU , que establece las condiciones para el desarrollo del Proyecto Argentina LNG. Así, Río Negro se posiciona como epicentro del polo exportador de gas natural licuado, petróleo y derivados.

El acuerdo fue suscripto este viernes por el gobernador Alberto Weretilneck ; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín ; y el vicepresidente de Asuntos Públicos de la compañía, Lisandro Delonardis . Se enmarca en el proyecto impulsado por YPF para la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural, con eje en el Golfo San Matías y con infraestructura asociada en territorio rionegrino.

El Proyecto Argentina LNG consolida a Río Negro como plataforma logística, industrial y exportadora de energía, integrando la producción de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica. Se trata de una iniciativa de escala internacional que fortalecerá el rol de la provincia en el desarrollo energético argentino, con impacto directo en empleo, inversión, infraestructura y crecimiento sostenido.

El proyecto tiene como objetivo central la exportación de gas natural licuado (GNL) y subproductos, con una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales, y contempla futuras expansiones.

Luego de la firma del acuerdo, Weretilneck reafirmó que el avance de los proyectos energéticos “no son promesas, son realidades”, y remarcó que la Argentina tiene hoy “la posibilidad concreta de estar entre los diez principales exportadores de gas natural licuado del mundo, y que eso se haga desde Río Negro no es un dato menor”.

“Río Negro está llamada a convertirse en el principal polo exportador de gas y petróleo de la Argentina, a partir del desarrollo de infraestructura estratégica vinculada a Vaca Muerta y al Golfo San Matías, y de un marco político, legal y económico que brinda previsibilidad a las inversiones de largo plazo”, sostuvo.

GNL Trabajador operario Argentina LNG sigue avanzando.

Un paso clave para Río Negro

Por su parte, Marín destacó que “este marco conjunto representa un paso clave para avanzar en un proyecto estratégico que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, generará empleo de calidad”.

Weretilneck sostuvo además que “Río Negro es protagonista del cambio energético de la Argentina, pero también proyectos como éste son la base de un cambio profundo en la matriz productiva rionegrina. Río Negro sigue cambiando con la mirada puesta en el desarrollo y la creación de empleo genuino”.

“Neuquén produce el gas y el petróleo de Vaca Muerta, y Río Negro pone la infraestructura, la logística y la costa para que esa energía se exporte al mundo. Es una complementariedad clave para el desarrollo energético de la Argentina”, sostuvo el Gobernador rionegrino. Agregó en ese sentido que “el gigante neuquino de Vaca Muerta necesita una salida al mar y esa salida es Río Negro. Lo que se produce en Neuquén se transforma en exportaciones, empleo y desarrollo desde nuestra costa atlántica”.

Mucho más que hidrocarburos

Por otra parte, Weretilneck remarcó la importancia de este tipo de proyectos, ya que “no se trata solo de producir hidrocarburos, sino de agregarles valor, industrializarlos y generar trabajo y desarrollo a partir de esa energía”. En total en toda la infraestructura con poliducto incluido serian 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Con la planta en funcionamiento, habrá inicialmente dos buques —cantidad que se prevé incrementar— operando las 24 horas del día durante 30 años, generando múltiples oportunidades para los prestadores de servicios, empleo y movimiento económico en la región.

El mandatario recordó que Río Negro fue la primera provincia del país en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), “una decisión que ratifica el compromiso provincial con el desarrollo productivo, la seguridad jurídica y la generación de empleo genuino”.

Asimismo, Weretilneck señaló que este proceso se apoya en estabilidad política, reglas económicas y fiscales claras y un marco normativo previsible, condiciones indispensables para atraer inversiones de magnitud internacional. En ese sentido, resaltó el rol del Estado provincial como garante de certezas, planificación y cumplimiento de las normas.

“Esto no es solo energía. Es una estrategia integral de desarrollo, con impacto directo en la economía, el empleo y el crecimiento de la provincia”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el desarrollo energético permitirá diversificar la matriz productiva y fortalecer los ingresos provinciales.

Horacio Marín Alberto Weretilneck

Un proyecto de escala

El Proyecto Argentina LNG representa la mayor inversión extranjera directa prevista en la Argentina, con un impacto decisivo en la economía nacional y provincial. Su ejecución permitirá incrementar la producción de gas natural y su inserción en mercados internacionales; diversificar la matriz productiva de Río Negro; generar empleo directo e indirecto durante las etapas de construcción y operación; impulsar la demanda de bienes y servicios locales; y fortalecer la infraestructura estratégica de la Provincia.

En este marco, el acuerdo contempla una Contribución por Aporte Comunitario a favor de la Provincia, que se traducirá en inversiones anuales destinadas a seguridad, salud y obras que beneficien directamente a la comunidad rionegrina.

Asimismo, se prevé la implementación de un Programa de Formación Técnico-Profesional, que será desarrollado en conjunto con la Fundación YPF e instituciones educativas de la zona de influencia del proyecto. El objetivo es formar recursos humanos locales para cubrir los perfiles técnicos que demandará la cadena de valor del GNL, promoviendo empleo calificado y oportunidades para trabajadores rionegrinos.

Así será la operatoria

El complejo industrial del Proyecto Argentina LNG incluirá la totalidad de las instalaciones necesarias para que el gas natural licuado esté en condiciones de ser exportado. El esquema contempla una Planta de Tratamiento de Gas en tierra y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que estarán ubicadas en el Golfo San Matías.

Las dos unidades FLNG estarán emplazadas mar adentro, a una profundidad aproximada de 40 metros y a una distancia cercana a los 7 kilómetros de la línea de costa. Cada unidad contará con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas por año y estará diseñada para licuar, almacenar y exportar GNL, requiriendo únicamente un pretratamiento mínimo a bordo. En conjunto, dispondrán de una capacidad total de almacenamiento de aproximadamente 270.000 metros cúbicos y operarán con sistemas de amarre submarino de diseño flexible.

La exportación se realizará mediante la transferencia de GNL a buques metaneros de entre 140.000 y 215.000 metros cúbicos, en modalidad side-by-side. Para estas operaciones se prevé la utilización de infraestructura portuaria destinada a maniobras marítimas, soporte logístico, mantenimiento, áreas de almacenamiento e instalaciones de respuesta ante emergencias, conforme a un estudio logístico integrado.

En términos de capacidad, el proyecto prevé una producción neta de hasta 12 millones de toneladas de GNL por año, lo que equivale a una demanda promedio de alrededor de 45 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Para abastecer este volumen, se estima una extracción superior a los 56 millones de metros cúbicos diarios, destinados exclusivamente a la exportación. La operación presentará variaciones estacionales a lo largo del año, con mayor eficiencia y volumen durante los meses de invierno, como resultado de las condiciones de temperatura que favorecen el rendimiento del sistema.

GNL Gasoducto generico El sueño del GNL argentino cada vez más cerca.

De Vaca Muerta a la costa rionegrina

El gas natural producido será transportado mediante un gasoducto dedicado, no interconectado con el Sistema Nacional de Transporte. La traza prevista contempla ductos de 48 pulgadas de diámetro y una extensión aproximada de 520 kilómetros hasta la costa del Golfo San Matías, donde el sistema se conectará con las unidades FLNG ubicadas offshore, a través de ductos submarinos.

Asimismo, los líquidos asociados al gas natural (NGL) serán valorizados para su exportación mediante un poliducto de 22 pulgadas de diámetro, que los conducirá hasta una zona industrial, donde serán fraccionados para su posterior comercialización.