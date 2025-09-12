Fundación YPF presenta una nueva experiencia inmersiva para aprender sobre la Energía Argentina

La Fundación YPF comenzó el recorrido de su aula móvil de Energía Argentina por todo el país.

La Fundación YPF comenzó el recorrido de su aula móvil de Energía Argentina por todo el país , con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad. El objetivo es difundir, con una visión de complementariedad energética, cuáles son los recursos disponibles en el país y las tecnologías que se utilizan para generar las diferentes energías.

El aula móvil es un espacio educativo, que está equipado con diferentes tecnologías e interacción digital para aprender sobre todas las energías, cómo se generan y el rol de YPF en el sistema energético nacional. La experiencia inmersiva dura 30 minutos en la que se puede explorar Vaca Muerta, el proyecto de GNL, así como la generación térmica, eólica y fotovoltaica. A su vez, los visitantes pueden jugar con realidad aumentada y conocer cuáles son las tecnologías utilizadas para generar y transportar la energía; y cómo hacer un consumo eficiente en el hogar.

Como parte del programa Energía Argentina, además, se realizan talleres que están destinados a la formación de estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas y seminarios para la comunidad en general. En ambas actividades, aprenden sobre todas las energías disponibles, el almacenamiento de energía y la eficiencia energética. En el taller trabajan con kits educativos, especialmente diseñados por Fundación YPF, con los que arman aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos y calentadores solares. El aula móvil cuenta con un sistema fotovoltaico “off grid” con almacenamiento en baterías y paneles didácticos con equipamiento real para realizar estas prácticas de energía solar térmica, solar fotovoltaica y eólica.

Fundación YPF (1)

Agenda en Neuquén

Desde el 10 al 12 de septiembre el aula estará en el Parque Central de la ciudad de Neuquén (en San Martín 160 - frente al Museo Espacio de la Energía de YPF).

Plaza Huincul: 16 y 17 septiembre en el CPEM58

Rincón de los Sauces: 24, 25 y 26 de septiembre en el Epet 16.

Próximas localidades: En los próximos meses el aula va a estar presente en las siguientes localidades: Sierra Grande, Las Heras, Luján de Cuyo, Campamento los azules Calingasta y Jachal en San Juan, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Concepción del Uruguay y CABA.