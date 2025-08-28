Escuelas de Neuquén y Río Negro recibieron más de 500 kits educativos de Fundación YPF

Este jueves, la Fundación YPF llevó adelante la entrega de equipamiento tecnológico para escuelas de Neuquén y Río Negro . Se trata de más de 500 kits educativos y un centenar de notebooks, con una inversión superior a 1,4 millones de dólares.

En Neuquén, el director ejecutivo de la fundación, Gustavo Schiappacasse , firmó el compromiso junto a la ministra de Educación, Soledad Martínez , y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi. En Río Negro, la actividad se realizó con la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, y la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

Según detallaron desde la organización, el material será distribuido por las autoridades provinciales a las instituciones educativas.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 16.18.44 (2)

Entrega de kits educativos

En total, se entregaron más de 300 kits y 66 notebooks para 41 escuelas. En Río Negro fueron 162 kits y 34 notebooks para 27 establecimientos. Los materiales fueron diseñados por la Fundación YPF para abordar contenidos de energía y ciencia en primaria y secundaria, y de robótica, automatización y control de procesos en escuelas técnicas.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 16.18.44

Las acciones forman parte de la agenda que la entidad desarrolla en ambas provincias, que incluye programas de formación técnica y profesional, actividades de divulgación de la energía y proyectos vinculados al desarrollo sostenible.

¿Qué incluyen los kits?

El kit de primaria incluye circuitos eléctricos y un set de energías renovables. El de secundaria propone prácticas con un auto a hidrógeno y paneles solares. Para el nivel técnico se distribuyeron equipos de electricidad, automatización y robótica, además de miniplantas de control de procesos, simuladores de soldadura y notebooks.