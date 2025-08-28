Con el bono VMOS, Río Negro financiará la ampliación de escuelas en Sierra Grande

Como parte del acuerdo alcanzado con el consorcio de empresas que construirá y operará el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , Río Negro destina fondos a obras de infraestructura. En este marco, el Gobierno provincial llamó a licitación para la ampliación del Salón de Usos Múltiples (SUM) en la Escuela Primaria 60 de Sierra Grande, que comparte predio con la ESRN 39.

La apertura de sobres se realizará el 29 de septiembre y la inversión oficial asciende a $1.410.543.073, financiados a través del Bono VMOS. El proyecto contempla la construcción de un SUM de 640 metros cuadrados, concebido como gimnasio deportivo y equipado con sanitarios, cocina, dependencias y depósito.

Además, se sumará un hall de acceso que conectará el espacio con la escuela y permitirá un ingreso independiente desde la calle, lo que habilitará su uso en actividades deportivas, recreativas y sociales abiertas a toda la comunidad de Sierra Grande.

1756391343_68f3ed0aef40ebb44b6d Río Negro financiará obras para escuelas con el bono VMOS.

El plazo de ejecución es de 12 meses a partir del inicio de los trabajos. Según se informó oficialmente, las empresas interesadas podrán consultar y adquirir los pliegos en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, en Viedma.

El destino del bono VMOS en la provincia

El acuerdo ratificado en la Legislatura provincial asegura a Río Negro una inversión inicial de 60 millones de dólares, provenientes del consorcio de compañías que impulsan el VMOS, integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell. Los recursos se destinarán a la construcción de seis nuevos edificios escolares y la ampliación de otros dos, entre ellos el CET 4 de General Conesa y la Escuela 60 de Sierra Grande. También se prevén nuevos Centros de Educación Técnica en El Bolsón, Luis Beltrán, Villa Manzano y Cipolletti, además de escuelas primarias en General Roca y Fernández Oro.

En materia de salud, se financiará la construcción de dos hospitales en Sierra Colorada y Barda del Medio, y la incorporación de equipamiento médico de última generación. Además, se habilitará el primer piso del Hospital de Bariloche, con terapia intensiva neonatal, sala de internación conjunta, seis quirófanos, sala de partos y servicios de tocoginecología.

hispital vmos El bono VMOS se utilizará para construir hospitales en Río Negro.

La provincia también proyecta la construcción de una nueva terminal de ómnibus en San Antonio Oeste, polideportivos en Allen y Villa Regina, y la ejecución de obras viales como la pavimentación del acceso a San Javier y la mejora del acceso a Punta Colorada por la Ruta Provincial 9.

En el eje productivo y energético se incluye la instalación de una planta de frío en la Terminal Pesquera de San Antonio Oeste y la construcción de un edificio institucional para la Secretaría de Energía y Ambiente en Sierra Grande. Como parte del reconocimiento al rol de Sierra Grande en el desarrollo energético provincial, el 5% de los fondos del bono se transferirá directamente al municipio, para obras de pavimento, renovación de luminarias y compra de maquinaria y equipamiento, detallaron fuentes oficiales.

La inversión contempla además la incorporación de tecnología educativa, con la entrega de computadoras, aulas digitales, kits de robótica y vehículos para el traslado de estudiantes con discapacidad. “La defensa de Río Negro nace acá, en este tipo de decisiones que favorecen la inversión privada, pero solo si deja beneficios para nuestra gente”, expresó Weretilneck.

¿En qué consiste el VMOS?

El VMOS es un megaproyecto de infraestructura que busca evacuar la producción de crudo no convencional de la cuenca neuquina hasta la costa atlántica de Río Negro, donde se construye una terminal portuaria en Punta Colorada. El plan contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión y 30 pulgadas de diámetro, dividido en dos tramos: el primero entre Allen y Chelforó, de 110 kilómetros, y el segundo entre Chelforó y Punta Colorada, de 327 kilómetros.

Vaca Muerta Sur tanques.jpg La firma Coripa S.A. participó de una etapa clave impermeabilizando los tanques TK-07 y TK-08 del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El ducto tendrá una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios, que se ampliará a 550.000 hacia 2027 y podría alcanzar los 700.000 en etapas posteriores. Las obras comenzaron a principios de 2025 y la puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

A mediados de este año, YPF informó un avance del 23% en la obra, que incluye la finalización de la soldadura en 120 kilómetros del tramo Allen–primera estación de bombeo.

En Punta Colorada se levanta la terminal de exportación, considerada la más grande del país. La obra, a cargo de Milicic y CB&I, prevé la instalación de tres tanques onshore de 120.000 metros cúbicos cada uno, con posibilidad de ampliarse a seis, y dos monoboyas offshore ubicadas a 4 y 7 kilómetros de la costa, conectadas mediante ductos submarinos. Esta infraestructura permitirá operar buques petroleros de gran porte, tipo VLCC, con capacidad de transportar hasta 2 millones de barriles por viaje.

En julio, el consorcio VMOS anunció la firma de un préstamo sindicado por USD 2.000 millones, liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, que cubre el 70% del monto total. El 30% restante es aportado por las compañías socias. Además, el proyecto adhirió al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el primer desarrollo hidrocarburífero en acceder a ese esquema de promoción.