VMOS: la terminal de Punta Colorada ya tiene un 10% de avance

En Sierra Grande, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) marca sus primeros hitos: la terminal de exportación de Punta Colorada ya presenta un avance del 10% , según informó este viernes el Gobierno de Río Negro. Esta obra portuaria, la más grande del país, permitirá enviar crudo rionegrino directamente por la Costa Atlántica.

Durante la visita oficial, realizada ayer, se recorrieron las excavaciones, fundaciones y soldaduras de piso de los primeros cinco tanques de 120.000 m³ cada uno.

La obra, a cargo de las empresas Milicic y CB&I, incluirá dos puntos de carga ubicados a 8 kilómetros de la costa, diseñados para recibir barcos de gran porte con capacidad de transportar hasta 2 millones de barriles por viaje.

terminal punta colorada vmos Autoridades de Río Negro supervisaron los avances de la obra.

El oleoducto que alimentará la terminal, de 437 km de extensión, continúa su avance hacia el sur del río Negro, “La planta de almacenamiento es gigantesca, imposible de dimensionar hasta que uno está allí. Este proyecto no termina en 2026, son obras a 30 años que requieren planificar el crecimiento de las ciudades”, señaló la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, quien inspeccionó las obras junto a la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández.

“Hoy el oleoducto ocupa más de 1.700 familias, lo que genera consumo y dinamismo económico. En Sierra Grande ya hay más de 150 alquileres activos y 60 nuevos comercios habilitados”, agregó Confini. Además, destacó que, "tras la construcción de la tubería, vendrá la del gasoducto".

A comienzos de mes, YPF informó sobre los avances del VMOS, que se desarrolla en conjunto con Pluspetrol, PAE, Pampa, Vista, Chevron, Shell y Tecpetrol. Según la empresa, para julio de este año, el proyecto registraba un avance del 23%, incluyendo la finalización de la soldadura en 120 km del tramo Allen–primera estación de bombeo.

Cómo será la terminal de exportación del VMOS

La terminal incluirá tanques onshore de hasta 120.000 m³ cada uno (720.000 barriles), con un total inicial de tres y posibilidad de escalar a seis. También, contará con infraestructura offshore: dos monoboyas ubicadas a 4 y 7 km de la costa, conectadas por ductos submarinos.

El ducto del VMOS tendrá un diámetro de 30 pulgadas (76,2 cm), dividido en dos tramos: Allen–Chelforó (110 km) y Chelforó–Punta Colorada (327 km).

La obra se integrará con el recientemente inaugurado oleoducto VMOC (tramo Loma Campana–Allen, 130 km), operativo desde el segundo trimestre de este año, que cumplirá doble función: conexión con el sistema Oldelval y alimentación directa al VMOS cuando este comience a operar. A su vez, a partir del 6 de septiembre comenzará a ingresar por el Puerto de San Antonio un cargamento de 7.800 toneladas de acero para los tanques de almacenamiento del proyecto.

Diseñado exclusivamente para exportación, el VMOS proyecta alcanzar una capacidad de transporte de 550.000 barriles diarios hacia el primer semestre de 2027. La inversión total (CAPEX) se estima en US$3.000 millones, de los cuales YPF aportará cerca del 25%.

A comienzos de julio, el consorcio VMOS anunció la firma de un préstamo sindicado por USD 2.000 millones, liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, que cubrirá el 70% del financiamiento; el 30% restante será aportado por los socios. Además, el VMOS se adherirá al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), siendo el primer proyecto de hidrocarburos en calificar dentro de este nuevo esquema de promoción, según la Resolución 302/2025 del Ministerio de Economía.