VMOS: oficializan el Comité Mixto de Seguridad e Higiene en Río Negro

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del último tiempo, el Gobierno de Río Negro , junto a empresas y gremios, oficializó la creación del Comité Mixto de Seguridad e Higiene en la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) .

El comité, conformado por representantes de UOCRA, UECARA, la contratista principal del proyecto UTE Techint-Sacde, el consorcio VMOS-YPF y funcionarios de la Secretaría de Trabajo provincial , aprobó su reglamento interno y estableció las bases para su organización y funcionamiento. Participaron del encuentro el sunsecretario de Fiscalización, Sumarios y Multas, Sergio Ortiz ; el director de Seguridad e Higiene, Juan Sellan , y el delegado Zonal de Trabajo, Diego Ragazzi .

La resolución que da origen al comité fue firmada por la Secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz, y tiene como objetivo monitorear y supervisar las condiciones laborales en la construcción del oleoducto. Los representantes sindicales y empresariales solicitaron la incorporación de todas las contratistas principales de la obra, a fin de potenciar la eficacia de las políticas de seguridad e higiene.

Misión del comité de Seguridad del VMOS

De acuerdo a información oficial, el comité se enfocará en diseñar políticas que garanticen condiciones laborales seguras, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y promover la formación continua en prevención de riesgos. Se acordó establecer un cronograma de reuniones periódicas que permita ajustar las acciones preventivas de acuerdo con el avance de la obra.

Estas medidas llegan en un momento clave: el VMOS contempla la instalación de un ducto de 437 kilómetros y la construcción de una nueva terminal portuaria en la costa atlántica de Río Negro, destinada a la exportación de petróleo a gran escala.

Impacto económico y social del VMOS en Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que la provincia recibirá una inversión inicial de 60 millones de dólares, proveniente del convenio con el consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell, ratificado en la Legislatura provincial.

Los fondos provenientes del VMOS se destinarán a obras de infraestructura, educación y salud, con el objetivo de generar un impacto directo en la calidad de vida de los rionegrinos. En materia educativa, se construirá un total de seis escuelas nuevas y se ampliarán otras dos, incluyendo Centros de Educación Técnica en El Bolsón, Luis Beltrán, Villa Manzano y Cipolletti, con el fin de fortalecer la formación técnica en la provincia.

En el área de salud, la inversión permitirá la construcción de dos hospitales nuevos en Sierra Colorada y Barda del Medio, equipados con tecnología médica de última generación para garantizar atención de calidad en distintas especialidades.

La infraestructura vial también será beneficiada: se realizarán obras clave como la pavimentación de accesos en San Javier y Punta Colorada, mejorando la conectividad y facilitando el transporte de productos y personas en zonas de relevancia económica y turística.

Además, se desarrollarán proyectos públicos y recreativos, entre ellos una nueva terminal de ómnibus en San Antonio Oeste y polideportivos en Allen y Villa Regina, ampliando la oferta deportiva y de esparcimiento para la comunidad. La inversión también contempla la incorporación de tecnología educativa y equipamiento hospitalario, junto con la provisión de vehículos y kits educativos destinados a escuelas de todo el territorio provincial.

Por último, el 5% del bono VMOS se transferirá directamente a la municipalidad de Sierra Grande, en reconocimiento a su papel en el desarrollo energético de Río Negro, con el objetivo de mejorar servicios locales, pavimentar calles y renovar luminarias.