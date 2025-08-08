Cómo serán los dos hospitales que se construirán en Río Negro con la inversión del Bono VMOS

En el marco del acuerdo firmado con el consorcio de empresas que operarán el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , anunció la construcción de dos hospitales nuevos en las localidades de Sierra Colorada y Barda del Medio. Las obras serán financiadas mediante el Bono VMOS, un instrumento creado a partir del contrato alcanzado con ocho compañías del sector: YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell.

En total, la provincia recibirá una inversión inicial de 60 millones de dólares , que también serán destinados a escuelas, infraestructura vial y tecnología educativa de la provincia.

“Impulsamos este acuerdo con las petroleras porque teníamos una convicción: todo el desarrollo energético tiene que dejar beneficios concretos para la gente. Estos hospitales son parte de esa defensa. Cuidar Río Negro, es transformar los recursos del petróleo en obras reales, que mejoran la vida de nuestras comunidades”, aseguró Weretilneck.

Un nuevo hospital en Sierra Colorada

La obra del hospital en Sierra Colorada implicará una inversión de 10 millones de dólares y una superficie de 2.600 metros cuadrados, triplicando el tamaño actual del Hospital “Dr. Feintuch”, que hoy cuenta con 900 metros cuadrados.

Según detalló el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el nuevo edificio será de una sola planta y contará con accesos diferenciados, sector de guardia y emergencias, sala obstétrica, cinco consultorios externos, vacunatorio, farmacia, laboratorio, boxes de kinesiología, rehabilitación y un área de internación con seis nuevas camas, que se suman a las cinco ya existentes.

hispital vmos Se construirá un nuevo hospital en Sierra Colorada.

Además, tendrá espacios administrativos y dormitorios para el personal médico, así como estacionamiento y accesos para ambulancias.

“Esta importante obra implica que Sierra Colorada tenga un nuevo hospital público con todas las condiciones de habitabilidad y mejoras en todos los servicios que se merece nuestra población”, dijo Echarren.

Hospital regional para Barda del Medio

En tanto, el nuevo nosocomio para Barda del Medio se ubicará en la manzana de las calles Primeros Pobladores, Paraje El 15, Río de La Plata y Fortín Vidal. “Se trata de una obra histórica para el Alto Valle Oeste, con un impacto regional que alcanzará también a localidades vecinas como Sargento Vidal, San Isidro y Labrador”, sostuvo el titular de la cartera de Obras Públicas de la provincia.

El Centro de Atención Primaria de la localidad experimentará una ampliación significativa en su capacidad de atención. Actualmente, cuenta con una superficie de 220 metros cuadrados, pero con la construcción del nuevo hospital, la zona dispondrá de una infraestructura sanitaria de 1.900 metros cuadrados, con una inversión estimada en 7 millones de dólares.

htal barda del medio El bono VMOS será utilizado para construir dos nosocomios en Río Negro.

La obra incluye un sector de Emergencia y Guardia con admisión, shockroom, salas de observación, consultorios y enfermería. Asimismo, contará con servicios de rayos X, esterilización, farmacia, vacunatorio, laboratorio de extracciones y consultorios externos especializados en odontología, ginecología y otras áreas. El edificio tendrá, también, cuatro camas de internación para casos que requieran hospitalización de corta o mediana duración.

Bono VMOS: la inversión en salud

Sumado a estos dos nuevos proyectos, el bono VMOS en Río Negro se utilizará para incorporar equipamiento médico de última generación para hospitales públicos, y la provisión de insumos esenciales para habilitar el primer piso del Hospital de Bariloche, que contará con terapia intensiva neonatal, sala de internación conjunta, seis quirófanos, sala de partos y servicios de tocoginecología.