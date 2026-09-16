Vaca Muerta puede triplicar la producción de GLP y posicionar a Argentina como un jugador de clase mundial

Impacto Vaca Muerta: YPF ve a la Argentina entre los cinco mayores exportadores de GLP del mundo hacia 2031.

Hace 14 años pensar en el mercado de Gas Licuado de Petróleo era una utopía para el país. El desarrollo de Vaca Muerta cambió la ecuación significativamente y hoy, con las obras en marcha, ya se habla que Argentina podría ser uno de los cinco mayores exportadores de GLP del mundo de cara al 2031. Así lo informó que Pedro Locreille , director de Midstream Gas & GLP de YPF , en el Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el mundo”.

El ejecutivo empezó su charla en la Universidad Austral con una promesa poco habitual en un seminario técnico: viajar en el tiempo. Locreille recordó que hace 14 años trabajaba en una planta de la Cuenca Neuquina que ni siquiera podía procesar gas.

"En 2012 gran parte de las plantas grandes de la cuenca recirculaban el gas natural de la salida a la entrada, porque no había suficiente volumen para sostenerlas operativamente", contó. En aquel momento la producción rondaba los 65 millones de metros cúbicos diarios.

Hoy esa cifra llegó a un récord histórico de casi 120 millones de metros cúbicos por día. El salto respondió a inversiones sostenidas en infraestructura de midstream.

La producción de petróleo siguió el mismo camino. De menos de 200.000 barriles diarios hace 14 años, la cuenca neuquina pasó a bombear alrededor de 700.000 barriles hoy, un salto que está directamente al desarrollo de Vaca Muerta.

El salto que viene con el VMOS

Asimismo, el directivo sostuvo que el próximo empujón va a llegar con la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Locreille comparó ese momento con un salto en alto: "Vaca Muerta está haciendo ese salto en alto enorme, y esto nos va a permitir producir 770.000 barriles adicionales".

Es decir, prácticamente duplicar la producción actual de petróleo de la cuenca. En paralelo, la producción nacional de gas natural también sigue rompiendo récords, hoy en el orden de los 140 millones de metros cúbicos diarios.

Ese ritmo de crecimiento, según el ejecutivo de YPF, es lo que obliga a repensar toda la cadena de GLP. Por cada 200.000 barriles adicionales de petróleo se obtiene aproximadamente un millón de toneladas de GLP exportable, y algo similar ocurre con cada 20 millones de metros cúbicos extra de gas húmedo.

La carrera por el podio del GLP

Sumando lo que van a aportar los nuevos proyectos de procesamiento, incluido el de TGS en Tratayén y la ampliación de Compañía Mega, Locreille estimó que Argentina podría sumar otros 3,5 millones de toneladas anuales de GLP. En total, calculó un potencial de siete millones de toneladas adicionales.

"Argentina tiene el potencial de sumar unos siete millones de toneladas de GLP y pasar del puesto 14 actual a estar entre el puesto 5 y 7 del podio internacional de exportadores", afirmó.

Ese salto ubicaría al país muy cerca de Kuwait y Canadá en el ranking global. Hoy la Argentina consume localmente casi la mitad de lo que produce, mientras que la otra mitad ya se exporta, principalmente hacia el cono sur.

Locreille remarcó que ese equilibrio regional está cambiando. "Nuestra región es deficitaria y se abastece mayormente desde Norteamérica, mientras que los excedentes de Argentina hoy terminan yendo al cono sur", explicó, aunque anticipó que empiezan a aparecer envíos incipientes hacia África y Asia.

Según el ejecutivo, hacia 2031 la producción nacional de GLP podría llegar a casi nueve millones de toneladas anuales, lo que obligaría a buscar activamente nuevos compradores fuera de la región, en mercados asiáticos donde hoy se concentra el grueso de la demanda mundial.

El gas de Vaca Muerta también impulsará el potencial petroquímico del etano argentino.

El etano y la chance petroquímica

Consultado sobre la competitividad argentina en petroquímica, Locreille fue cauto con los tiempos pero optimista con el fondo. Dijo que ese eslabón, junto con la comercialización final, es donde se concentra el mayor margen de toda la cadena de valor del GLP.

En este marco, el ejecutivo explicó que Argentina tiene ventajas frente a Estados Unidos por la logística hacia los polos petroquímicos y por tratarse de subproductos de negocios ya rentables como el petróleo y el gas. Eso les da mayor resiliencia frente a la volatilidad de precios.

Sobre el etano, Locreille señaló que hoy se pierde buena parte del que viene mezclado con el gas natural que se quema en los hogares, y que a futuro habrá volumen suficiente para instalar al menos un nuevo steam cracker en la región de Bahía Blanca.

Locreille recordó que estos proyectos petroquímicos demandan entre ocho y diez años desde la etapa de conceptualización hasta la puesta en marcha comercial. "Estamos en el mejor momento para sembrar la semilla y verla crecer, cuando la demanda de polímeros va a superar ampliamente la capacidad proyectada por China", sostuvo.