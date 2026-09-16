Duplicar Norte: la nueva infraestructura para Vaca Muerta que también financiará obras viales

Duplicar Norte: el avance del oleoducto que también pondrá fondos en las rutas rionegrinas

El proyecto Duplicar Norte , una de las obras de Oldelval que ampliará la capacidad de transporte de crudo de Vaca Muerta , alcanzó un nuevo hito con la finalización de la soldadura en línea regular de sus 207 kilómetros de oleoducto entre Auca Mahuida (Neuquén) y Allen (Río Negro). El avance de la obra coincide con otro movimiento clave: el Gobierno rionegrino busca convertir parte de esa inversión en financiamiento para reparar las rutas nacionales 22 y 151 , dos corredores fundamentales para la actividad hidrocarburífera.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura el proyecto para ratificar el acuerdo firmado con la empresa, que prevé un Aporte al Desarrollo Territorial de USD 4,64 millones , equivalente a unos $7.000 millones , destinado íntegramente al inicio de las obras de mantenimiento y reparación de ambas rutas.

Según anunció la provincia, las primeras intervenciones comenzarán en noviembre.

El oleoducto completó la soldadura de la línea principal

La obra sumó uno de sus hitos técnicos más relevantes al concluir la soldadura continua del ducto de 24 pulgadas, que recorrerá 207 kilómetros, de los cuales 146 kilómetros atraviesan territorio rionegrino entre Crucero Catriel y Allen.

Para completar esta etapa se realizaron alrededor de 7.410 juntas en la Planta de Doble Junta y otras 9.840 juntas mediante soldadura semiautomática sobre la línea principal. El proyecto contempla aproximadamente 17.250 juntas soldadas, ya que todavía continúan los trabajos correspondientes a cruces especiales, cierres metálicos y empalmes.

Desde Techint Ingeniería y Construcción, una de las empresas que participa de la ejecución junto a Oldelval, remarcaron el significado del avance alcanzado. "Detrás de la última soldadura hay mucho más que una unión entre dos caños. Hay planificación, tecnología, coordinación y el compromiso de equipos que hicieron posible completar en plazo la última soldadura en línea regular de los 207 kilómetros del proyecto Duplicar Norte", indicaron desde la firma en redes sociales.

Cómo se conectará con el sistema de exportación

Duplicar Norte unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, donde el nuevo ducto se integrará al sistema de transporte de Oldelval.

Desde ese punto, el petróleo también podrá vincularse con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la infraestructura que conectará la Cuenca Neuquina con la terminal de exportación de Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro.

La primera etapa del proyecto está prevista para entrar en operación hacia fines de 2026, con una capacidad inicial de 220.000 barriles diarios, mientras que durante 2027 alcanzará los 500.000 barriles por día mediante ampliaciones adicionales.

El acuerdo con Oldelval financiará obras sobre las rutas 22 y 151

El avance de la obra quedó acompañado por una decisión del Gobierno rionegrino para canalizar parte de los recursos derivados del proyecto hacia infraestructura vial.

El convenio enviado a la Legislatura establece que los USD 4,64 millones aportados por Oldelval serán destinados exclusivamente a las primeras obras sobre las rutas nacionales 22 y 151.

"Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras", afirmó Weretilneck. Además del aporte extraordinario, la empresa abonará una tasa anual de USD 200.000 destinada al control y la fiscalización provincial del proyecto, de acuerdo a información oficial.

Un corredor clave para Vaca Muerta

Las rutas 22 y 151 forman parte de un corredor que tiene un peso creciente para la logística vinculada con Vaca Muerta. Por ambas circulan camiones que trasladan insumos hacia la cuenca neuquina, entre ellos la arena silícea utilizada en las operaciones de fractura hidráulica.

La Ruta 151, en particular, conecta el Alto Valle con el norte de Río Negro y la cuenca neuquina, mientras que la Ruta 22 articula distintas localidades del Alto Valle y zonas productivas con centros de empaque, frigoríficos, mercados y vías de salida de la producción.

Río Negro también avanza con un esquema para asumir durante 20 años la gestión de distintos tramos de estos corredores, en el marco del Decreto 253/2026, que habilitó a nueve provincias a concesionar y ejecutar obras sobre rutas nacionales.

La primera etapa contempla intervenir unos 305 kilómetros de las rutas 22 y 151.

Duplicar Norte avanza y Río Negro prepara obras en las rutas 22 y 151

Qué sectores serán intervenidos

Dentro del relevamiento realizado por la Provincia fueron identificados distintos puntos que requieren obras prioritarias. Entre ellos se encuentran Puente 83, en Cipolletti; la rotonda de Choele Choel; el tramo de la Ruta 151 hacia Catriel y sectores de la Ruta 22 con deformaciones de calzada en cercanías de Chimpay.

El objetivo inicial es atender los sectores con mayores problemas de seguridad vial y transitabilidad. El programa contempla trabajos de rehabilitación y reparación de calzada, adecuación de banquinas, tareas de conservación y señalización, además de otras intervenciones que se definirán de acuerdo con el estado de cada tramo.

Duplicar Norte suma un nuevo hito y Río Negro activa obras en rutas clave

Luego del relevamiento realizado junto a especialistas de Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata) y organismos nacionales, las autoridades rionegrinas comenzaron a trabajar en los proyectos técnicos para determinar qué obras pueden ser retomadas y cuáles deberán ser licitadas nuevamente.

El ministro de Hacienda de Río Negro, Gabriel Sánchez, destacó que la recorrida permitió que los equipos técnicos conocieran directamente el estado de ambas trazas y el volumen de tránsito liviano y pesado que soportan. "Lo vieron, entienden la necesidad y la avalan", señaló Sánchez.

Río Negro gestiona un crédito de USD 60 millones con Fonplata

El aporte de Oldelval permitirá poner en marcha las primeras intervenciones. La provincia busca ampliar el programa mediante un financiamiento internacional de hasta USD 60 millones ante Fonplata.

Durante los últimos días, una comitiva integrada por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) y especialistas del organismo recorrió distintos sectores de las rutas para avanzar en la definición del plan de obras.

El financiamiento contempla a Río Negro como prestataria y a la República Argentina como garante, por lo que la operación también requiere la participación del Gobierno nacional, de acuerdo a información del Gobierno provincial.

La expectativa oficial es que el crédito sea considerado por el Directorio de Fonplata a principios de noviembre. Mientras avanza esa gestión, se busca adelantar la preparación de los proyectos y la documentación para reducir los plazos entre la aprobación del financiamiento y el inicio efectivo de las obras.

El esquema de trabajo reúne a Vialidad Rionegrina, que concentra la definición técnica de las intervenciones, y a la UPCEFE, que lleva adelante la gestión administrativa y financiera y la vinculación con Fonplata.

Según datos difundidos por el Gobierno de Río Negro, más de 438.000 habitantes se encuentran dentro del área de influencia directa de las rutas 22 y 151. Ambos corredores son utilizados diariamente para acceder a trabajos, escuelas, comercios y servicios de salud, además de sostener el movimiento de cargas y la conexión entre distintas localidades de la provincia.