Oldelval acelera Duplicar Norte con un hito clave para sacar más petróleo de Vaca Muerta

En una primera etapa, prevista para fines de 2026, el Duplicar Norte permitirá transportar 220.000 barriles de petróleo por día.

El proyecto Duplicar Norte dio un nuevo paso en su cronograma de construcción. Oldelval confirmó que finalizó la soldadura en línea regular a lo largo de los 207 kilómetros del nuevo oleoducto que unirá Neuquén con Río Negro, uno de los hitos técnicos más relevantes de una obra destinada a aumentar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta .

La finalización de esta etapa permite avanzar hacia las próximas fases y acerca a la obra a su puesta en marcha prevista para fines de 2026 , cuando comenzará a incorporar capacidad adicional para evacuar el crecimiento de la producción de shale oil.

El nuevo ducto conectará la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro, donde se integrará al sistema de transporte de Oldelval y podrá derivar parte del crudo hacia el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Cómo fue el trabajo para completar la soldadura del oleoducto

La etapa concluida implicó un despliegue técnico de gran escala. Según informó la compañía, se realizaron alrededor de 7.410 juntas en la Planta de Doble Junta y otras 9.840 juntas mediante soldadura semiautomática en la línea principal.

En total, el proyecto contempla aproximadamente 17.250 juntas soldadas, ya que todavía continúan los trabajos correspondientes a cierres metálicos, cruces especiales y empalmes.

Desde Oldelval señalaron que completar la soldadura de la línea principal representa un punto de inflexión dentro del cronograma de la obra, tanto por la complejidad de las tareas como por la magnitud de los recursos involucrados durante la construcción.

Duplicar Norte: la obra que ampliará la salida del petróleo de Vaca Muerta

El nuevo oleoducto tendrá 24 pulgadas de diámetro y recorrerá 207 kilómetros, de los cuales cerca de 146 kilómetros atraviesan territorio rionegrino entre las estaciones de bombeo Crucero Catriel y Allen.

La infraestructura forma parte del paquete de inversiones que busca acompañar el crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta y fortalecer la red de transporte necesaria para incrementar las exportaciones de crudo desde la costa atlántica.

Durante el avance de la obra también se completó más del 80% de los cruces especiales previstos en toda la traza, incluido el paso subterráneo bajo la Ruta Nacional 151, considerado uno de los trabajos de mayor complejidad técnica del proyecto.

Cuándo empezará a operar Duplicar Norte

La primera etapa del proyecto está prevista para entrar en funcionamiento hacia fines de 2026, con una capacidad inicial de 220.000 barriles diarios.

Posteriormente, el sistema incorporará nuevas ampliaciones hasta alcanzar una capacidad de 500.000 barriles por día durante 2027, consolidando un nuevo corredor para evacuar el petróleo producido en Vaca Muerta.

A fines de agosto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó en Cipolletti un acuerdo con Oldelval para el desarrollo de la obra. El convenio será enviado a la Legislatura provincial y se enmarca en la estrategia de expansión de la infraestructura energética vinculada al shale. "Río Negro viene tomando decisiones desde hace años para ser protagonista de esta nueva etapa energética", afirmó Weretilneck tras la firma del acuerdo.