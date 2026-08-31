Duplicar Norte presenta un avance del 50%

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , firmó en Cipolletti el acuerdo con Oldelval ( Oleoductos del Valle) por Duplicar Norte , un nuevo oleoducto que ampliará el transporte de crudo de Vaca Muerta . La traza recorrerá 146 kilómetros dentro de la provincia.

El acuerdo fue suscripto junto a los representantes de la compañía, Ricardo Hösel y Federico Zarate Clemente , y será elevado en breve a la Legislatura rionegrina para su tratamiento. La firma se dio en un contexto de fuerte expansión de la infraestructura de transporte vinculada al shale .

Duplicar Norte se suma a la infraestructura energética asociada al crecimiento de Vaca Muerta y su salida hacia los mercados externos. "Río Negro viene tomando decisiones desde hace años para ser protagonista de esta nueva etapa energética", afirmó Weretilneck, tras la firma del acuerdo.

Alberto Weretilneck firmó con Oldelval el acuerdo por Duplicar Norte.

Una obra que ya está en marcha

El proyecto contempla un nuevo oleoducto de 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro, que unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro, dos puntos clave del sistema de transporte de crudo en la Patagonia norte.

De ese recorrido, cerca de 146 kilómetros atraviesan territorio rionegrino entre las estaciones de bombeo Crucero Catriel y Allen. La obra trajo consigo un fuerte despliegue de trabajo, contratación de servicios y movimiento económico en el noroeste de la provincia.

El avance de obra llegó al 50% durante agosto. Ya se completó más del 80% de los cruces especiales previstos en toda la traza, entre ellos el cruce subterráneo de la Ruta Nacional 151, uno de los trabajos de mayor complejidad técnica del proyecto.

Capacidad de transporte y conexión con el sistema

La primera etapa está proyectada para entrar en funcionamiento hacia fines de 2026, con una capacidad de transporte de 220.000 barriles diarios. Luego, el sistema prevé incrementar progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 500.000 barriles por día durante 2027.

En Allen, Duplicar Norte se integrará al sistema de transporte de Oldelval y permitirá derivar parte del petróleo hacia el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), consolidando la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción y su exportación desde la costa rionegrina.

Además, el nuevo sistema permitirá ampliar las posibilidades de evacuación de producción proveniente de proyectos no convencionales en etapa exploratoria o piloto. "Duplicar Norte se conecta con el VMOS y es parte de toda la infraestructura que estamos construyendo para llevar la producción al Atlántico", sostuvo el gobernador.

Río Negro firmó el acuerdo por Duplicar Norte.

Recursos, controles y beneficios

El entendimiento establece las condiciones para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto dentro de la provincia y contempla un Aporte al Desarrollo Territorial de USD 4,64 millones a cargo de la empresa, un fondo específico para la provincia.

Esos recursos tendrán como destino exclusivo el financiamiento de equipamiento u obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, la competitividad territorial, la seguridad y la sustentabilidad, sin posibilidad de ser destinados a gastos corrientes.

Oldelval también abonará una tasa anual de USD 200.000 destinada a las tareas provinciales de control y fiscalización. A esto se suma la Tasa Ambiental prevista por la Ley Provincial 3266, que se mantiene vigente para el seguimiento ambiental de la obra.

Una salida exportadora de Vaca Muerta

Duplicar Norte se incorpora a una red de grandes proyectos energéticos que están transformando el rol de Río Negro. Junto con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y los proyectos de exportación de gas natural licuado, la provincia consolida infraestructura y capacidad logística.

"Río Negro dejó de ser una provincia de paso: hoy somos protagonistas de la salida de la energía argentina al mundo", sostuvo Weretilneck, quien remarcó que "cada inversión tiene que dejar recursos, infraestructura, trabajo y oportunidades" para la provincia.