Fracking de alta intensidad: cómo funciona el "pulmón de arena" para abastecer a varios pozos

La logística por ruta de la arena está en agenda en Vaca Muerta y es un tema crítico también en Permian , pero con matices diferentes. De hecho, las operaciones de fractura hidráulica simultánea sobre varios pozos de un mismo pad —conocidas como simul-frac , trimul-frac (tres pozos) y quad-frac (cuatro pozos)— multiplican el ritmo de consumo de arena por unidad de tiempo respecto de un frac de pozo único. Una misma flota de bombeo reparte o alterna el caudal entre pozos, lo que exige un abastecimiento de proppant mucho más intenso y sostenido en el pad.

Según relevó Permian Basin Oil and Gas Magazine, un ejecutivo del sector describe el fenómeno de este modo: la eficiencia de las flotas eléctricas y los "frac simultáneos o trimul-frac" explican buena parte del incremento en el volumen de arena bombeada por mes en cada cuadrilla. La publicación atribuye la tendencia a la mayor longitud de los laterales, la mejora en la eficiencia de completación y la adopción de nueva tecnología.

El "pulmón" de la operación

Para sostener ese ritmo sin frenar el bombeo, buena parte de la industria estadiounidense adoptó el sistema de pila de arena en location ("sand pile" o "sand mountain"), sobre todo cuando se trabaja con arena húmeda (sin pasar por el horno de secado).

PropX, uno de los proveedores de logística de última milla del sector en Estados Unidos (EE.UU.), describe así el sistema: la arena se descarga desde camiones de alto volumen tipo bottom-drop directamente "en una gran 'montaña' de arena en locación", lo que provee "un gran pulmón de arena en boca de pozo junto con el menor costo de entrega por tonelada".

SandPile Services, compañía con base en Midland, Texas, que opera en Permian, Delaware, Eagle Ford, Anadarko y Haynesville, ofrece explícitamente este servicio para este tipo de operaciones: "Desde pozos únicos hasta Trimulfracs, bienvenidos", señala en su sitio institucional.

Halliburton, por su parte, confirma la lógica del stock como estrategia de red: la compañía sostiene que dispone de "pulmones de inventario cercanos para evitar faltantes o interrupciones inesperadas en el suministro" en cada cuenca donde opera.

Cuánto pesa un pozo

El tamaño del pulmón necesario en el pad se explica por el volumen que insume cada pozo. Según RBN Energy, un pozo horizontal típico de Permian con un lateral de 10.000 pies demanda alrededor de 12.500 toneladas de arena para su completación. Orbital Energy Group ubica el rango entre 7.500 y 25.000 toneladas según la intensidad del diseño (entre 1.500 y 5.000 libras por pie lateral). Earthworks, por su parte, sitúa el consumo en hasta 10.000 toneladas por pozo.

A escala de cuenca, el volumen es igual de elevado: RBN Energy calcula un consumo nacional de más de 100 millones de toneladas anuales de arena para fractura hidráulica, y el proyecto de transporte Dune Express, de 400 millones de dólares, se diseñó para mover 13 millones de toneladas al año con más de 75.000 toneladas de capacidad de almacenamiento en seco.

FUENTE: RBN Energy, PropX, SandPile Services, Halliburton, Orbital Energy Group, Earthworks, Permian Basin Oil and Gas Magazine, The American Oil and Gas Reporter (vía PropX).