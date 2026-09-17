Áreas petroleras en Vaca Muerta: quiénes lideran las ofertas la Ronda 1 de GyP

Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) abrió los sobres económicos de la Ronda 1/2026 que pusieron sobre la mesa más de 410 millones de dólares. Las operadoras destinarán 180 millones de dólares en bonos de acceso directos para el tesoro provincial. Otros 230 millones irán a inversiones exploratorias para ampliar la frontera productiva, una vez que se confirmen las adjudicaciones.

La compañía estatal evaluó 20 ofertas elaboradas por 10 oferentes distintos. Las propuestas abarcaron ocho de las 15 áreas totales incluidas en los pliegos.

La apertura de sobres expuso una contienda directa por las áreas de mayor prospectividad geológica. En el bloque Corralera Noreste, Geopark superó a sus competidores al proponer un bono de 60,5 millones de dólares. La empresa sumó además 34 millones para tareas de campo y logró el puntaje máximo provisorio.

A pocos kilómetros, la disputa por Corralera Noroeste entregó otra sorpresa. Patagonia Energy tomó la delantera con 78,7 millones de dólares en actividad operativa y un ticket de acceso de 22,1 millones.

La agresiva expansión territorial de PCR

La compañía de capitales nacionales PCR ejecutó una estrategia audaz y abarcativa. La firma petrolera domina las posiciones en tres de los ocho bloques. Encabezó los puntajes en las áreas Águila Mora Noreste, La Tropilla I y Santo Domingo II.

En conjunto, la operadora compromete bonos por 22,1 millones de dólares. A esto añade inversiones directas en los yacimientos por más de 78,7 millones.

El escenario licitatorio también premió las apuestas de otros operadores. En el área Pampa de las Yeguas II NE, JPM Energía S.A. superó la propuesta técnica de Ingeniería Multipiping. La empresa ganadora ofertó 18,5 millones de dólares de bono y 26,1 millones en trabajos de subsuelo.

Por su lado, la sociedad Phoenix-Continental quedaron a un paso de adjudicarse Corralera Sur al ofertar 18,9 millones para destrabar el potencial de esa zona. Finalmente, la contienda por Chasquivil Sur posicionó a Selva Maria Oil, que desembolsará 16,8 millones para tareas de perforación exploratoria.

El filtro técnico para adjudicar los bloques

Conocer las cifras no habilita la entrega automática de los contratos comerciales. La petrolera provincial asume ahora la evaluación integral de las carpetas presentadas. Los técnicos de GyP cruzarán los datos económicos con la capacidad financiera real de cada oferente.

El directorio de la estatal pondera cuatro variables clave. Analiza la actividad propuesta, el dinero fresco para la Provincia y la regalía incremental superior al 15%. También define la porción accionaria de la empresa pública en la futura Unión Transitoria, que rondará entre el 10% y el 20%. Tras este filtro de rigor, el Ministerio de Energía firmará los decretos de pre-adjudicación.

El horizonte gasífero de la inminente Ronda 2

Mientras cierra esta etapa inicial, los equipos de la estatal diseñan la Ronda 2/2026. Este nuevo llamado licitatorio apuntará los cañones directamente a la ventana de gas del no convencional.

El gobernador Rolando Figueroa ratificó las fechas durante su última gira comercial por Estados Unidos. Desde Houston, el mandatario anticipó que publicarán la convocatoria oficial en el mes de noviembre.