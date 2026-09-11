Mendoza adjudicó áreas a Petróleos Sudamericanos y Venoil

Mendoza adjudicó las concesiones de explotación de las áreas Atamisqui y El Manzano , impulsadas por el Ministerio de Energía y Ambiente para nuevas inversiones y el fortalecimiento de la actividad hidrocarburífera provincial. En ambos casos, las concesiones fueron otorgadas por 25 años. Atamisqui, ubicada en la Cuenca Cuyana, fue adjudicada a Petróleos Sudamericanos SA , con un plan de explotación que prevé una inversión de USD 15.007.000 durante los primeros diez años. El Manzano, en la Cuenca Neuquina, fue adjudicada a Venoil SA , con un compromiso de USD 30.975.000 para el mismo período.

En conjunto, las inversiones comprometidas ascienden a USD 45.982.000 , con programas de trabajo, planes de actividades y cronogramas de ejecución que deberán cumplirse de acuerdo con las condiciones establecidas en las ofertas de ambas empresas.

«Lo relevante no es solo el monto comprometido, sino en qué se traduce», señaló la ministra Jimena Latorre, y agregó en el mismo sentido: «Pozos nuevos, recuperación secundaria y reactivación de pozos inactivos. Eso es actividad concreta en el territorio, trabajo para las proveedoras de servicios y regalías para la Provincia”.

Por su parte, el director de Hidrocarburos señaló: «Estas adjudicaciones confirman que el convencional mendocino sigue teniendo recorrido. Cuando hay reglas claras y previsibilidad, el mercado responde. Pasamos de una sola área adjudicada con un único oferente en 2019 a siete áreas adjudicadas en menos de dos años, con competencia real entre empresas. Es una señal auténtica sobre el potencial geológico de Mendoza y sobre el rumbo de la política energética provincial».

Exigencias ambientales y control permanente en Mendoza

La protección ambiental constituye uno de los ejes centrales de las concesiones. Los decretos establecen que las empresas deberán desarrollar sus actividades minimizando el impacto sobre la atmósfera y el entorno, aplicando las mejores prácticas de la industria y garantizando altos estándares de seguridad y control de integridad de pozos.

Ambos títulos prevén la presentación de planes de descarbonización que contemplen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con la tecnología más avanzada disponible, y la prohibición del venteo de gas sin combustionar.

Los concesionarios deberán contratar un seguro ambiental conforme a la Ley General del Ambiente 25675 y presentar anualmente el plan de abandono de pozos. Las obligaciones ambientales se extienden a la etapa de finalización de las operaciones: en caso de reversión parcial o total del área, deberá presentarse una auditoría que certifique la inexistencia de pasivos ambientales en la superficie a revertir.

El Estado provincial conserva amplias facultades de inspección y fiscalización, con derecho a inspeccionar sin aviso previo y a requerir toda documentación vinculada con las inversiones, el cumplimiento contractual y las condiciones ambientales de las explotaciones.

Actividad concreta: pozos nuevos e intervenciones en áreas de Mendoza

Los planes racionales de explotación aprobados comprometen la perforación de siete pozos nuevos y 58 intervenciones sobre pozos existentes a lo largo de la primera década de concesión, en una superficie conjunta de 822 km².

En Atamisqui, el plan contempla la perforación de un pozo de desarrollo en la Cuenca Cuyana y 26 intervenciones de pozos. Se suman obras de infraestructura por más de USD 3,5 millones, que incluyen ducto de evacuación, tendido de línea eléctrica y reparación de tanques.

En El Manzano, Venoil SA comprometió la perforación de seis pozos nuevos —USD 15.000.000, casi la mitad de su plan de inversiones— y 32 intervenciones distribuidas en cuatro zonas del yacimiento, entre ellas la zona de crudos pesados, El Manzano Oeste y Los Volcanes, además de la adecuación de instalaciones por USD 3,7 millones.

Un dato relevante del cronograma: 68 % de la inversión total; USD 31,1 millones se ejecuta en el primer quinquenio. Se trata de actividad efectiva en el corto plazo y no de compromisos diferidos al final del período concesionado.

Recuperación mejorada y reactivación de pozos inactivos en Mendoza

Ambos planes incorporan trabajos de recuperación secundaria y conversión de pozos a inyectores, una línea de trabajo que permite extender la vida útil de yacimientos maduros y recuperar reservas que hoy no están en producción.

A ello se suman las intervenciones de pulling y work over sobre pozos inactivos, que reincorporan a la matriz productiva provincial infraestructura ya existente, con menor plazo y demanda directa sobre las empresas de servicios locales.

Modelo de licitación continua en Mendoza

Las dos áreas fueron adjudicadas a través del modelo de licitación continua implementado por Mendoza, que permite mantener actualizada la oferta de áreas disponibles y recibir propuestas de inversión de manera permanente, sin depender exclusivamente de convocatorias periódicas.

El sistema busca agilizar los procedimientos, promover la competencia y generar condiciones para la incorporación de nuevos operadores y la reinversión de empresas que ya desarrollan actividades en la provincia. Con Atamisqui y El Manzano ya son siete las áreas adjudicadas bajo la actual gestión.