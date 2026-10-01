PAE presentó un proyecto de USD 1.200 millones para extender la vida de Cerro Dragón

Este jueves, Pan American Energy (PAE) presentó un proyecto de inversión por alrededor de USD 1.200 millones para incrementar la producción de petróleo convencional en Cerro Dragón , en Chubut, a través de técnicas de recuperación terciaria. La compañía solicitó la adhesión de la iniciativa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

El anuncio se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, durante la Argentina Week en esa ciudad. Participaron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni ; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge “Loma” Ávila ; y el embajador argentino en Francia , Ian Sielecky.

De concretarse su aprobación, será el primer proyecto de producción petrolera convencional del país que ingrese al RIGI. El objetivo es aumentar la recuperación de hidrocarburos que todavía permanecen en los reservorios de Cerro Dragón, contener el declino natural del yacimiento y extender su vida productiva.

En el marco de Argentina Week París, tuvimos una excelente reunión junto a @diegosantilli con el Gobernador de Chubut @NachoTorresCh; el CEO de @PAEArgentina, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías… pic.twitter.com/xWAJHfy4RR — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 1, 2026

El desarrollo tendrá impacto sobre la producción de la Cuenca del Golfo San Jorge, una de las principales zonas petroleras convencionales del país, que atraviesa un proceso de maduración de sus yacimientos.

Qué contempla la inversión de PAE en Cerro Dragón

El proyecto de PAE prevé la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros y la perforación de 100 pozos productores e inyectores. A esto se sumará la adecuación de pozos para el manejo de polímeros, la intervención de otros 600 pozos productores y la construcción de nuevas instalaciones de superficie.

La recuperación terciaria permite movilizar parte del petróleo que permanece atrapado en los reservorios después de las etapas primaria y secundaria de explotación. En este caso, la utilización de polímeros busca mejorar el desplazamiento del crudo hacia los pozos productores.

Según las estimaciones de la compañía, el proyecto podría aportar 46 millones de barriles adicionales de petróleo y 30 BCF de gas natural, con un pico de producción incremental equivalente a más de 16.600 barriles diarios frente a la producción proyectada.

Además, PAE prevé exportar unos 18 millones de barriles de petróleo, mientras que el resto de la producción incremental contribuirá a aumentar la disponibilidad de crudo Escalante para el abastecimiento de las refinerías argentinas.

La empresa también anticipó un impacto sobre el empleo y la cadena de proveedores de la región, tanto durante la ejecución de las obras como durante la operación del proyecto.

Marcos Bulgheroni: "El ingreso de este proyecto al RIGI será determinante"

Durante la presentación, el CEO de PAE destacó que la compañía busca avanzar con nuevas inversiones para sostener la actividad en Cerro Dragón y en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Estamos enfocados en buscar nuevos horizontes de inversión en Cerro Dragón que complementen el trabajo que venimos haciendo para darle una mayor sustentabilidad a la cuenca. El ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad”, sostuvo Bulgheroni.

El ejecutivo agregó que “la inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca”.

La iniciativa se suma a otros planes que PAE viene realizando en Chubut para reconvertir parte de su actividad y evaluar nuevas oportunidades productivas en una cuenca madura.

El impacto del RIGI y los cambios para Chubut

El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el anuncio con el nuevo escenario macroeconómico y con las condiciones establecidas para las inversiones de largo plazo.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que la inversión es consecuencia de “tener estabilidad macroeconómica y señales de precios adecuadas” y afirmó que “el RIGI es la política industrial más importante de la Argentina de por lo menos las últimas décadas”.

Asimismo, en una publicación en X, el ministro destacó que el proyecto permitirá contener el declino de Cerro Dragón mediante las 22 plantas de inyección de polímeros, los 100 nuevos pozos, la intervención de otros 600 y la construcción de instalaciones de superficie.

Según Caputo, “la combinación de tener estabilidad macroeconómica y brindar señales de precios adecuadas permite que estas inversiones lleguen”.

Empuje al petróleo convencional

El anuncio de PAE se produce después de una serie de cambios regulatorios y medidas impulsadas por Chubut y el Gobierno Nacional para tomar acción sobre las condiciones de producción de los yacimientos maduros del Golfo San Jorge.

En este punto, Torres sostuvo que “con la Ley Bases se dio un paso fundamental para que el crudo argentino pudiera alinearse con la paridad de exportación” y remarcó que el proceso permitió incrementar la cantidad de equipos de perforación activos en la región. "Se dejó atrás el esquema del precio sostén y se avanzó hacia el reconocimiento del valor de nuestro petróleo en el mercado. Esto ayudó a recuperar competitividad y actividad: en un año y medio, pasamos de cuatro equipos perforadores activos a prácticamente el doble en la cuenca”, completó.

De acuerdo al Gobierno de Chubut, otro de los cambios que impactó sobre el proyecto de PAE fue la eliminación, mediante el Decreto 908, de los aranceles de importación para polímeros, que alcanzaban el 14%. Se trata de insumos necesarios para desarrollar las técnicas de recuperación terciaria previstas en Cerro Dragón.

A esto se sumó en mayo de 2025 la conformación de una mesa de competitividad con participación de trabajadores, empresas, Provincia y Nación, orientada a sostener la producción y promover nuevas inversiones.

Más recientemente, el Decreto 59/2026 modificó el esquema de derechos de exportación y llevó a cero la alícuota aplicable al petróleo convencional bajo las condiciones actuales de precios internacionales.

Según Torres, al tomar como referencia la producción y los precios de 2025, esa medida podría mejorar en aproximadamente USD 240 millones los ingresos de la industria en Chubut y sumar unos USD 36 millones anuales en regalías.

PAE avanza con el no convencional en Chubut

La estrategia para sostener la actividad petrolera en la provincia no se limita a la recuperación terciaria. En abril de 2025 se avanzó con la reconversión de Cerro Dragón y la habilitación de la primera área no convencional de Chubut.

La reconversión de Cerro Dragón como concesión no convencional marca un antes y un después en Chubut.

En ese marco, PAE puso en marcha un piloto de cinco pozos en la formación D-129, como parte de la evaluación del potencial no convencional de la provincia.

“Estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero sería incompleto explicar lo que ocurre únicamente por esa madurez: también incidieron condiciones de mercado desfavorables y decisiones de política que profundizaron las dificultades”, expresó Torres.

“No elegimos resignarnos frente a ese escenario. Trabajamos para sostener la actividad, el empleo y la inversión, y para construir una transición con perspectivas de largo plazo. Este anuncio es una muestra de que cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina”, agregó.