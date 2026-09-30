Malvinas: la empresa británica Rockhopper le respondió a Milei y ratificó el avance del proyecto Sea Lion

Petróleo y soberanía en Malvinas: Rockhopper ratificó el avance de Sea Lion pese al reclamo de Argentina

El Gobierno de Javier Milei decidió endurecer su posición frente a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y abrió una disputa jurídica con el Reino Unido por el proyecto Sea Lion , en la Cuenca Malvinas Norte . La administración libertaria ahora busca frenar por la vía internacional el desarrollo de actividades sobre recursos nacionales. Mientras tanto, la petrolera británica Rockhopper Exploration ratificó este miércoles que el proyecto sigue en marcha y mantiene como objetivo comenzar a producir petróleo en 2028 .

En su reporte de resultados correspondiente al primer semestre de 2026 , publicado hoy, la compañía señaló que en las últimas semanas los comentarios y las amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas al sector hidrocarburífero de las islas "generaron una escalada de atención política y mediática".

"Tanto el Gobierno de las Islas Malvinas como el Gobierno del Reino Unido han respondido públicamente de forma coherente y firme, calificando las medidas argentinas de ilegítimas y sin justificación legal, y confirmando el compromiso continuo del Reino Unido de colaborar con el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar autónomo, para proteger sus intereses", señala el informe.

Además, Rockhopper indicó que Navitas Petroleum, empresa israelí operadora de Sea Lion, sostiene que desarrolla sus actividades bajo "licencias petroleras válidas" otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas y respaldadas por el Reino Unido. Según la corporación, los últimos acontecimientos no tendrían un efecto material sobre las actividades de desarrollo de Sea Lion ni sobre el cronograma del proyecto.

El campo Sea Lion es el principal activo de Rockhopper, que posee una participación del 35% en el proyecto. El 65% restante corresponde a Navitas Petroleum.

Milei inició un arbitraje internacional contra el Reino Unido

La posición de Rockhopper se conoció después de que el Gobierno argentino anunciara el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional por la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.

El lunes, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X que había instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un arbitraje contra el Reino Unido por lo que calificó como el "saqueo ilegal" de los recursos a través de Sea Lion.

"Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras", señaló el jefe de Estado.

El comunicado del Gobierno argentino respecto a Sea Lion.

El Gobierno libertario indicó que instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Según el comunicado oficial, el objetivo es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la mencionada zona mediante Sea Lion y evitar nuevas medidas que agraven la controversia.

Argentina también intimó al Reino Unido a adoptar medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El Gobierno estableció un plazo de dos semanas y anticipó que, si no recibe una respuesta favorable, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.

La disputa se suma a otras medidas adoptadas contra compañías, personas y proveedores vinculados con las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

DEFENDIENDO CON HECHOS



Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.



Si en 2 semanas el Reino Unido no… https://t.co/JTaBcQ7RGT — Javier Milei (@JMilei) September 28, 2026

"Por otra parte, la República Argentina manifiesta su rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración pronunciada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La pretendida denominación de las Islas Malvinas como "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas", agrega la misiva oficial.

Sea Lion apunta a producir petróleo desde 2028

Mientras escala el conflicto diplomático y jurídico, el proyecto petrolero continúa con su planificación de desarrollo. La primera etapa, denominada Northern Development Area Phase 1 (NDA 1), contempla la perforación de 11 pozos y fue aprobada definitivamente a fines de 2025.

Rockhopper informó que la perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027 y que el inicio de la producción continúa proyectado para el primer trimestre de 2028.

Para esta primera fase se utilizará el FPSO Aoka Mizu, que se encuentra en el sudeste asiático para realizar los trabajos de actualización necesarios. La unidad tendrá una capacidad de producción de hasta aproximadamente 55.000 barriles de petróleo por día.

Asimismo, el desarrollo de Sea Lion contempla una segunda fase dentro del área norte, denominada NDA 2, que incorpora otros 12 pozos. A esto se suma una tercera fase prevista para el proyecto, de acuerdo al reporte presentado por la petrolera inglesa.

Navitas compró un segundo FPSO para acelerar el desarrollo

Uno de los principales cambios en el proyecto durante 2026 fue la incorporación de un segundo FPSO para avanzar con el desarrollo del Central Development Area (CDA), ubicado al sur del área norte.

En agosto, Navitas anunció la compra del FPSO OSX-1 a través de una sociedad de propósito específico controlada íntegramente por la compañía. La unidad tendrá una capacidad de producción estimada en unos 125.000 barriles diarios.

El plan para el CDA contempla dos etapas. La primera incluiría 20 pozos y la segunda otros 18, todos conectados al OSX-1. Navitas apunta a estar en condiciones de tomar la decisión final de inversión del proyecto durante el primer semestre de 2028, mientras que el inicio de producción podría darse en 2030.

Con la incorporación de esta segunda unidad, Sea Lion podría alcanzar una producción conjunta de aproximadamente 180.000 barriles diarios cuando ambas áreas estén desarrolladas.

Rockhopper consiguió US$200 millones para financiar el proyecto

La compañía también reforzó su posición financiera para sostener el desarrollo de sus activos en las Malvinas. Durante agosto anunció una colocación de acciones por unos US$180 millones y posteriormente concretó una oferta abierta que aportó otros US$20 millones.

Según el reporte presentado este miércoles, los fondos permitirán financiar las necesidades de Rockhopper hasta mediados de 2028. Entre los principales destinos se encuentran los desembolsos asociados al CDA, la participación en los costos del OSX-1, las actividades de exploración y perforación vinculadas con NDA 1 y las contingencias del proyecto.

La empresa estima destinar unos US$100 millones a las necesidades de financiamiento del CDA y a su participación proporcional en el OSX-1 hasta mediados de 2028. También prevé US$20 millones para exploración y profundización de pozos en NDA 1, otros US$20 millones para cubrir obligaciones contingentes de la primera fase y unos US$60 millones como reserva adicional para sus actividades en las islas.

La empresa sostiene que el conflicto no modificó su cronograma

En su reporte semestral, Rockhopper destacó que el desarrollo de Sea Lion continúa avanzando hacia el objetivo de producir el primer barril durante el primer trimestre de 2028.

El CEO de la compañía, Samuel Moody, señaló: "Este ha sido un período histórico para Rockhopper. El primer petróleo de NDA 1 continúa previsto para el primer trimestre de 2028 y la adquisición del FPSO OSX-1 por parte de Navitas para acelerar el CDA generó un aumento significativo en la valuación independiente de nuestra participación en Sea Lion."

Samuel Moody, CEO de Rockhopper. (Imagen: Mercopress)

"Junto con nuestra reciente captación de capital, que nos deja con la financiación necesaria para el primer petróleo, y el continuo y sólido apoyo de los gobiernos del Reino Unido y las Islas Malvinas, iniciamos la segunda mitad del año en una posición ventajosa para generar un valor significativo para todos los interesados", cerró el ejecutivo.

Con esto, la disputa por los recursos hidrocarburíferos se suma a una cuestión de soberanía que atraviesa a los distintos gobiernos argentinos desde la ocupación británica de las Islas Malvinas y que forma parte de la historia nacional.