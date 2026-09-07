Malvinas: las principales empresas de servicios de Vaca Muerta se despegan del proyecto Sea Lion

Una reacción en cadena sacudió a la industria hidrocarburífera en los últimos días. Las prestadoras de servicios petroleros más grandes del mundo, con operaciones clave en Vaca Muerta , decidieron salir públicamente a despegarse del proyecto Sea Lion , el desarrollo offshore impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en las Islas Malvinas .

El motivo detrás de esta ola de aclaraciones no es casual: es una respuesta directa al endurecimiento de las normativas del gobierno nacional. A través del Decreto 868/2026 , el Estado dispuso un filtro estricto para las compañías que operan en áreas de soberanía disputada.

Para poder acceder a nuevas concesiones petroleras en el continente o ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las empresas ahora están obligadas a presentar una declaración jurada. En ese documento deben garantizar que no poseen vínculos comerciales, ni prestan servicios de ningún tipo, para la explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina.

Ante la disyuntiva, las corporaciones sacaron cuentas rápido: el volumen de negocios presentes y futuros que ofrece la cuenca neuquina supera ampliamente cualquier oportunidad en el Atlántico Sur.

Las empresas que se despegaron de Sea Lion

Las cuatro gigantes que blindaron sus operaciones en Vaca Muerta para evitar problemas legales o quedar de los negocios que prometen acelerar el desarrollo no convencional en Argentina. Las compañías publicaron comunicados contundentes:

DLS Archer: Una de las principales operadoras de equipos de perforación de Vaca Muerta fue la última en sumarse. Tras conocerse su postura, la empresa dejó en claro que no tiene relación ni participación alguna en el proyecto Sea Lion ni en el desarrollo en las Islas Malvinas, asegurando así su enorme flujo de trabajo continuo con las operadoras continentales.

Una de las principales operadoras de equipos de perforación de Vaca Muerta fue la última en sumarse. Tras conocerse su postura, la empresa dejó en claro que no tiene relación ni participación alguna en el proyecto Sea Lion ni en el desarrollo en las Islas Malvinas, asegurando así su enorme flujo de trabajo continuo con las operadoras continentales. SLB (Schlumberger): La compañía, fundamental en la provisión de tecnología, perforación y estimulación de pozos para las principales productoras del shale, aclaró que no participará de proyectos en las islas y reafirmó formalmente su "compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes".

La compañía, fundamental en la provisión de tecnología, perforación y estimulación de pozos para las principales productoras del shale, aclaró que no participará de proyectos en las islas y reafirmó formalmente su "compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes". Halliburton: A través de su filial local (Halliburton Argentina S.A.), el gigante de los servicios emitió un texto explícito. Afirmó que"no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas", remarcando que operan bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la República Argentina.

A través de su filial local (Halliburton Argentina S.A.), el gigante de los servicios emitió un texto explícito. Afirmó que"no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas", remarcando que operan bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la República Argentina. Baker Hughes: Mediante un documento oficial de Baker Hughes Argentina S.R.L., la firma confirmó que "no participa ni participará en licitaciones de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos e insulares circundantes", y citó el estricto cumplimiento del Decreto 868/2026.

Ninguna compañía de primer nivel mundial con base en la Argentina está dispuesta a arriesgar su rentabilidad, sus equipos y sus contratos multimillonarios en Vaca Muerta por un proyecto offshore envuelto en un conflicto diplomático.

Vaca Muerta como herramienta de presión geopolítica

Daniel Dreizzen, Director de la consultora Aleph Energy, advierte que Sea Lion "ya no es sólo una expectativa exploratoria: es un proyecto concreto". El proyecto cuenta con 300 millones de barriles de reservas, una producción potencial de 50 mil barriles por día, USD 1.000 millones de financiamiento obtenido y una valuación de mercado cercana a los USD 3.000 millones.

"La energía volvió a ocupar un lugar central en un mundo cada vez más fragmentado", explica Dreizzen. En este contexto, Estados Unidos y China compiten abiertamente por influencia, recursos estratégicos y seguridad energética, lo que ha llevado a EE.UU. a reforzar su atención sobre todo el continente americano.

De acuerdo con el análisis del Director de Aleph Energy, Argentina está ganando un fuerte peso energético y geopolítico a nivel global, traccionado principalmente por el desarrollo sostenido de Vaca Muerta.

Para concretarse, el proyecto offshore Sea Lion necesitará imperiosamente tecnología de punta, financiamiento y el despliegue de las grandes empresas internacionales de servicios petroleros. El punto de quiebre es que muchas de esas mismas compañías ya operan o buscan crecer agresivamente en la Argentina.

"Las restricciones argentinas a empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las Islas pueden, por lo tanto, adquirir mucha mayor relevancia como herramienta de presión", detalla Dreizzen. Sin el soporte técnico de gigantes como SLB, Baker Hughes, Halliburton o DLS Archer, los operadores en Malvinas deberán buscar alternativas logísticas mucho más costosas y complejas, aislando el proyecto.

Dreizzen sintetiza el nuevo escenario estratégico para el país: "En un reclamo diplomático que lleva décadas sin avances sustanciales, Argentina tiene una nueva oportunidad apoyada en dos activos: su relación con Estados Unidos y su creciente potencia hidrocarburífera. Los hechos económicos también pueden generar hechos políticos".