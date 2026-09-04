Explotación offshore en Malvinas: la estrategia del Gobierno para frenar el proyecto británico-israelí

Anoche, por cadena nacional, el presidente Javier Milei volvió a poner el foco sobre el proyecto petrolero offshore Sea Lion , ubicado frente a las Islas Malvinas . Durante un mensaje de unos 20 minutos, grabado horas antes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, confirmó que las empresas a cargo del yacimiento planean avanzar con la explotación offshore en el corto plazo.

"Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration , tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses", dijo el presidente.

Utilizó pasajes puntuales de su discurso para advertir sobre los riesgos de no actuar a tiempo frente al proyecto. "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", aseguró.

El mandatario también aclaró que el caso no es aislado. De hecho, remarcó: "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

El yacimiento Sea Lion se ubica en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las islas.

Las reservas de Sea Lion

El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, está ubicado a 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino y tiene recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, con un proyecto que contempla una producción significativa desde aguas offshore.

El emprendimiento tiene como impulsores a la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Según trascendió, ambas compañías comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo, un paso clave que habilitó el inicio de los trabajos hacia la explotación offshore.

Argentina sostiene que toda actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía necesita autorización del Estado argentino, por lo que cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto.

En este contexto, Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participan directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas recibieron sanciones en años anteriores por operar sin autorización argentina.

Javier Milei, durante el mensaje por cadena nacional sobre la soberanía de Malvinas.

La respuesta: sanciones y una base naval

Milei anunció el endurecimiento de las sanciones y penas contra las petroleras que operan en el archipiélago, con la prohibición de trabajar en la Argentina y la exposición a un juicio en ausencia. También confirmó un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades de comunicación en la zona.

El Presidente detalló además que firmará un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo, y precisó que la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas.

"Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", aseguró Milei.

Con esta nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la posición argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas. El mandatario anticipó que el Gobierno seguirá con acciones para defender el reclamo de soberanía, en un discurso donde también agradeció a Estados Unidos y señaló que "evalúan el cambio de posición" respecto de Malvinas.