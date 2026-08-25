Tierra del Fuego denuncia el amarre de un petrolero británico en Ushuaia

Tierra del Fuego denunció el amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, en violación de las normas provinciales que prohíben la permanencia y la operación de embarcaciones del Reino Unido en sus puertos, como parte del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Se trata del VS Promise , un petrolero de bandera británica dedicado al transporte de crudo, amarrado en el puerto de la capital fueguina. Ese puerto es propiedad de la provincia, aunque permanece intervenido por el gobierno nacional desde enero de este año, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) , organismo que autorizó el amarre del buque.

La provincia de Tierra del Fuego incluye en su territorio a las Islas Malvinas, por lo cual el amarre del petrolero en Ushuaia adquiere un significado particular: la embarcación permanece en la capital provincial de la que depende, según la legislación argentina, el archipiélago del Atlántico Sur.

La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.



Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada. pic.twitter.com/nCzI2CHvef — Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS (@findelmundoar) August 24, 2026

"Repudio y rechazo enérgico"

En un comunicado, el Ejecutivo de Tierra del Fuego expresó su "repudio y rechazo enérgico" a la operación del petrolero británico y cuestionó que la embarcación haya logrado el ingreso y la permanencia en el puerto de la capital provincial, mientras el Reino Unido mantiene bajo su control las Islas Malvinas.

"Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", sostuvo la gobernación fueguina en su comunicado.

El reclamo de la provincia a Nación

En ese contexto, la provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe "de manera inmediata y pública" bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque británico en Ushuaia.

La intervención del puerto, propiedad de Tierra del Fuego, se encuentra además bajo un proceso judicial todavía no resuelto, un dato que agrega tensión al cruce entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el manejo de la terminal portuaria.

@JMilei , vía la #ANPyN, le sacó a Tierra del Fuego el puerto más austral del país con el argumento de proteger un "activo estratégico".

Resultado: hoy un petrolero de bandera opera en Ushuaia, bajo administración nacional.

Nos intervinieron el puerto para esto, para rifar la… pic.twitter.com/Wc7LML3sKJ — Andrés Dachary (@ADachary) August 24, 2026

El recorrido del buque, según Marine Traffic

Según la plataforma de seguimiento de movimientos de embarcaciones Marine Traffic, el VS Promise permaneció previamente en la terminal Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego, donde habría cargado crudo antes de dirigirse hacia Ushuaia.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, se refirió al recorrido del buque: "Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar".

Dachary recordó, además, que en la provincia rige una normativa que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, en el marco de la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La situación generó un nuevo cruce entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el manejo del puerto de Ushuaia y por las políticas vinculadas con la cuestión Malvinas, en momentos en que Tierra del Fuego cuestiona la decisión de intervenir la administración de la terminal portuaria.

FUENTE: Noticias Argentinas