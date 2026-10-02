Glencore obtiene el RIGI para Agua Rica: US$4.000 millones en cobre para Catamarca

Glencore anunció que recibió la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Agua Rica , ubicado en la provincia de Catamarca. La compañía informó que la incorporación al régimen brinda previsibilidad a una inversión de capital estimada en US$4.000 millones .

El anuncio se realizó con la presencia de autoridades nacionales y representantes de la empresa, en el marco de la Argentina Week en París .

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, afirmó: "La aprobación de RIGI es un hito importante para Agua Rica y una clara señal de confianza en el marco de inversión a largo plazo de Argentina, ayudando a respaldar su ambición de ser uno de los principales productores mundiales de cobre".

Según la compañía, la aprobación aporta un marco de estabilidad y previsibilidad para avanzar en la evaluación, el financiamiento y el desarrollo del proyecto. Ese avance queda sujeto al cumplimiento de las etapas técnicas, ambientales y regulatorias aplicables. Glencore definió la decisión como un hito relevante para la inversión de largo plazo en la Argentina.

La empresa también señaló que el RIGI fortalece el potencial de Catamarca para generar empleo, ampliar su red de proveedores y promover oportunidades de desarrollo local. El ejecutivo agregó: "El RIGI proporciona la certeza fiscal y regulatoria necesaria para comprometer capital de esta magnitud. Agradecemos a las autoridades nacionales y a la provincia de Catamarca por su firme compromiso durante todo el proceso".

Autoridades nacionales y directivos de Glencore anunciaron la aprobación del RIGI para Agua Rica en la Argentina Week en París.

Alumbrera, el aliado natural de MARA

La aprobación llega mientras la compañía continúa con la reactivación de Alumbrera, cuya primera producción se prevé para el segundo semestre de 2027, tras un adelanto del cronograma. El plan contempla usar las instalaciones de procesamiento de Alumbrera, situadas a 35 km de la mina de Agua Rica, lo que da lugar al proyecto MARA.

Para Glencore, el reinicio de Alumbrera es un facilitador natural para el desarrollo de MARA. El motivo: reduce riesgos gracias a la experiencia, la logística y la preparación operativa previas, además de aprovechar la infraestructura existente para el procesamiento del mineral de Agua Rica.

En la actualidad, MARA ocupa a alrededor de 2.000 personas, y la mayoría de la fuerza laboral proviene de la provincia de Catamarca. Durante la etapa de construcción, la compañía espera un pico de 3.500 trabajadores.

Pérez de Solay también destacó el lugar del país en la estrategia del grupo: "Junto con la reanudación de Alumbrera y nuestros planes para El Pachón, Argentina representa un pilar clave del crecimiento del cobre en Glencore, al tiempo que se crea empleo calificado, se profundizan las cadenas de suministro locales y se entrega el cobre que requiere la transición energética".

El sitio Alumbrera, cuyas instalaciones procesarán el mineral de Agua Rica a 35 km de la mina.

Qué es Agua Rica

El Proyecto Agua Rica es un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno en la provincia de Catamarca. Según Glencore, cuenta con recursos minerales estimados e indicados de aproximadamente 1.200 millones de toneladas de mineral, con grados medios de: 0,47% de cobre, 0,20 g/t de oro, 3,40 g/t de plata y 0,03% de molibdeno.

La compañía espera que el proyecto produzca una media de más de 200.000 toneladas de cobre concentrado al año durante sus primeros diez años de operación.

FUENTE: Comunicado oficial de Glencore.