Gustavo Medele: "Un pozo de Vaca Muerta de 2015 acumulaba menos petróleo que uno de 2024"

El desarrollo de Vaca Muerta atraviesa una etapa clave. La capacidad para evacuar los hidrocarburos , conseguir mercados para colocar los volúmenes adicionales y seguir reduciendo costos aparecen como los principales condicionantes para acelerar el crecimiento de la roca madre .

Así lo planteó el ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia, Gustavo Medele , durante el panel de hidrocarburos del Neuquén Day 2026 , que se realizó este lunes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires . La exposición estuvo acompañada por una serie de indicadores sobre la evolución de la producción, la cantidad de pozos conectados y el crecimiento de los insumos que demanda la actividad.

La evacuación, uno de los límites para seguir creciendo

Medele señaló que uno de los principales desafíos para la industria es la infraestructura necesaria para sacar la producción de la cuenca. La expansión de Vaca Muerta viene acompañada por un aumento sostenido de los volúmenes, pero ese crecimiento necesita nuevos ductos y capacidad de transporte para no convertirse en un cuello de botella.

"Hoy tenemos una restricción a la capacidad de evacuación y a la capacidad de conseguir mercados, que no se van a poder abastecer hasta culminar con la construcción de infraestructura", sostuvo el ministro.

El punto cobra especial relevancia en un escenario en el que la producción de petróleo y gas de la formación continúa en expansión. Para Medele, el desafío de los próximos años estará cada vez más vinculado con la posibilidad de transformar ese recurso en producción efectiva y, posteriormente, colocarla en el mercado internacional.

En ese sentido, planteó que los recursos estimados de Vaca Muerta permiten pensar en un horizonte de desarrollo de varias décadas.

Según explicó, se trata además de estimaciones volumétricas que dependen de las tecnologías disponibles. "De la manera que se computan estos números, son números volumétricos que tienen que ver con lo que, a las tecnologías de hoy, se podría extraer", aclaró.

La productividad de los pozos cambió el desarrollo de Vaca Muerta

Otro de los puntos destacados por Medele fue la mejora en la productividad de los pozos. El ministro marcó la diferencia entre los primeros desarrollos de la formación y los resultados que se obtienen actualmente, después de una década de aprendizaje operativo.

"Un pozo que se conectó en 2015 acumulaba menos petróleo y menos gas que los últimos pozos que hemos conectado en 2024", explicó.

La evolución responde, según el funcionario, a la incorporación de conocimiento sobre perforación y fractura, además de cambios en los procesos y en la ingeniería aplicada al desarrollo de la roca. En estos años, las compañías fueron ajustando las técnicas de estimulación y operación para obtener mayores volúmenes con cada nuevo desarrollo.

"Esto hace que haya mejora continua, que es la contraparte a la productividad. Por lo tanto, estos números van a traer mejoras en los costos y en el incremento de producción", afirmó.

La transformación también modificó la lógica operativa de la actividad. Medele describió el pasaje desde un esquema de operaciones petroleras tradicionales hacia un modelo de fábrica, con procesos repetibles, aprendizaje acumulado y búsqueda permanente de eficiencia.

La evolución de la cantidad de pozos conectados refleja esa escala creciente. Según los datos presentados durante el encuentro, el ritmo apunta a alcanzar unos 500 pozos por año.

"Vaca Muerta empezó con altos costos de desarrollo y con el tiempo, a través de economía de escala y otros factores, se están logrando valores de break even menores", dijo.

El próximo desafío para Vaca Muerta

La expansión de la producción también cambia las condiciones comerciales para las empresas. A medida que Vaca Muerta genera mayores excedentes exportables, el precio deja de estar determinado únicamente por el mercado doméstico y la estructura de costos pasa a tener un peso cada vez mayor.

Medele planteó que, para colocar el crudo en el exterior, las compañías deben contemplar no solo el valor del producto sino también el costo necesario para llevarlo hasta los mercados internacionales.

"Al tener que crecer y poder poner el producto en mercados internacionales, ya ahora ese producto se convierte en tomador de precios. No solamente lo vende a lo que el consumidor va a pagar, sino que hay que descontarle el costo de llegar a esos mercados", explicó.

En este punto, la infraestructura vuelve a ocupar un lugar central. La expansión de la capacidad de evacuación y las obras destinadas a conectar la Cuenca Neuquina con los puertos permitirán ampliar las posibilidades de exportación, pero también será necesario trabajar sobre los costos de toda la cadena.

"Entendemos que están los mecanismos de mejora continua, las operadoras saben cómo operar este tipo de rocas, las empresas de servicios tienen la tecnología para poder desarrollarlas, y la comunidad local tiene el recurso humano para poder ir avanzando este desarrollo", sostuvo Medele.

Arena, rutas y logística

Además del transporte de petróleo y gas, Neuquén identifica otro frente sobre el que será necesario avanzar: el costo de los insumos que requiere Vaca Muerta.

La arena utilizada en las etapas de fracturas es uno de los componentes centrales de ese esquema. No cualquier material puede utilizarse para estimular los pozos, ya que debe cumplir con determinadas condiciones de resistencia y comportamiento frente a las presiones a las que queda sometida durante la operación.

"Es una arena que hay que buscarla, hay que hacer pruebas de resistencia a la pulverización, y eso hace que no todas las arenas de fractura puedan funcionar", explicó el ministro.

"En ese desarrollo, abaratar el costo de ese transporte con mejores rutas, con distintos modelos de trabajo, con camiones bitren, estrategias de logística, tiene que tener un impacto directo en esto", sostuvo.

El papel de las comunidades

Medele planteó una mirada más amplia sobre el crecimiento de la actividad hidrocarburífera. La provincia busca evaluar no solo cuánto petróleo y gas puede producir, sino también cómo ese proceso impacta sobre el territorio.

"En términos de desafío, lo vemos como un desarrollo integral. Estamos mirando cómo es que la producción y el residuo industrial impacta en las comunidades", señaló.