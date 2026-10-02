Empleo en Río Negro: Vaca Muerta cambia los perfiles laborales que buscan las empresas

Río Negro: los proyectos energéticos cambian los perfiles laborales que buscan las empresas. (Foto: Gobierno de Río Negro)

El avance de las grandes obras vinculadas a Vaca Muerta y al desarrollo del GNL en Río Negro empieza a modificar la demanda de trabajadores en la provincia. Montadores de estructuras metálicas, electricistas industriales, técnicos en Seguridad e Higiene y operadores de grúas aparecen entre los perfiles más buscados por las empresas.

El cambio se da en paralelo con una suba del empleo privado registrado. Entre fines de 2023 y mayo de 2026, el indicador acumuló un crecimiento del 3,4% en Río Negro, de acuerdo con datos difundidos por el Gobierno provincial.

Qué trabajadores buscan las empresas en Río Negro

Las búsquedas gestionadas a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) muestran una demanda concentrada en oficios técnicos y perfiles vinculados con la construcción y el montaje de infraestructura.

Río Negro: los trabajos que ganan demanda por las nuevas inversiones en Vaca Muerta

Entre los puestos requeridos aparecen montadores de estructuras metálicas, conexionistas, electricistas industriales, técnicos y personal de Seguridad e Higiene, ayudantes de obra, oficiales sanitaristas, operadores de grúas e hidrogrúas, técnicos en Medio Ambiente y supervisores de montaje y obra.

En parte, la demanda está relacionada con las obras energéticas que avanzan en distintos puntos de la provincia. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), los proyectos vinculados al desarrollo de Argentina LNG y Duplicar Norte sumaron actividad en construcción, transporte y servicios asociados.

En el caso del VMOS, el proyecto generó alrededor de 9.800 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, según los datos provinciales. A esto se suma la incorporación de trabajadores en los distintos frentes relacionados con los proyectos de GNL.

“Cuando hablamos de nueva generación de trabajo no hablamos solamente de los puestos directos de las grandes obras, sino también de todo lo que se genera alrededor: transporte, comercio, logística y contratación de bienes y servicios”, señaló la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez.

Cuántos puestos se gestionaron en el primer semestre

El Servicio de Empleo Rionegrino funciona como intermediario entre las empresas que necesitan incorporar personal y los trabajadores que buscan oportunidades laborales. Durante el primer semestre de 2026 gestionó 1.400 puestos, articuló 86 búsquedas con 45 empresas y acumuló más de 12.500 currículums registrados.

La herramienta también permite que los trabajadores carguen sus CVs de manera online y queden incorporados a una base de perfiles que las compañías pueden consultar para sus procesos de selección.

El crecimiento de la actividad energética también plantea un desafío de capacitación. La demanda se concentra en buena medida en trabajadores con conocimientos técnicos específicos, por lo que la formación en electricidad, soldadura y oficios de la construcción aparece como uno de los ejes para cubrir los nuevos puestos.

El requisito de contratar trabajadores de Río Negro

El desembarco de grandes inversiones también está acompañado por una regulación provincial sobre la contratación de mano de obra local. La Ley Provincial 80/20 establece que al menos el 80% de los trabajadores de los grandes proyectos productivos deben ser residentes de Río Negro.

La Secretaría de Trabajo realiza controles sobre los distintos frentes de obra para verificar el cumplimiento de esa exigencia. Por ejemplo, en Duplicar Norte, la Provincia informó que se registraron 386 trabajadores rionegrinos, de los cuales 274 son de Catriel.

El Gobierno provincial también lleva adelante capacitaciones junto con empresas, sindicatos, universidades y otros organismos para formar trabajadores en áreas vinculadas con la demanda de las nuevas obras.

El objetivo es que el crecimiento de la actividad energética genere una mayor disponibilidad de trabajadores locales capacitados para las obras y los servicios que se desarrollen alrededor de Vaca Muerta, el transporte de hidrocarburos y los proyectos de GNL.