Río Negro convocó a audiencia pública por el proyecto Argentina LNG de YPF: fecha y cómo inscribirse

GNL en Río Negro: ya tiene fecha la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG de YPF

El Gobierno de Río Negro convocó para el 16 de noviembre una audiencia pública por el proyecto Proyecto FLNG, vinculado a Argentina LNG , la iniciativa impulsada por YPF que contempla la producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural desde Vaca Muerta . La instancia se realizará en Sierra Grande y estará centrada en los estudios de impacto ambiental de las distintas obras que componen el desarrollo.

La audiencia comenzará a las 8 en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande y estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que lleva adelante el procedimiento de evaluación ambiental.

El proceso incluye cuatro Estudios de Impacto Ambiental (EIA) correspondientes al Gasoducto Dedicado, el proyecto FLNG, el Poliducto y el Complejo Industrial. La convocatoria fue formalizada mediante una resolución provincial y se encuadra en las leyes 3.266, 4.741 y 3.284.

El mercado internacional del GNL se reequilibra y Argentina avanza con su proyecto exportador

Qué obras de Argentina LNG se analizarán

Uno de los componentes centrales es el proyecto FLNG, que contempla la instalación y operación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías, a unos cinco kilómetros de la costa.

Las instalaciones estarán conectadas con tierra mediante infraestructura específica, que incluye dos gasoductos submarinos independientes y un muelle o trestle. Allí se procesará el gas natural para convertirlo en GNL y posteriormente enviarlo a los mercados internacionales.

El proyecto Argentina LNG forma parte de una cadena que comienza en Vaca Muerta, con la producción de gas en Neuquén, continúa con su tratamiento y transporte hacia Río Negro y termina con la licuefacción y exportación desde la costa rionegrina.

El esquema inicial contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, con una eventual ampliación hasta 18 millones de toneladas hacia 2030.

A la infraestructura de licuefacción se suman el poliducto, destinado al transporte de líquidos y condensados asociados al procesamiento del gas, y el complejo industrial previsto en Río Negro para la recepción y fraccionamiento de esos productos.

A la vez, el denominado Gasoducto Dedicado contempla el transporte del gas desde Neuquén hacia la zona del Golfo San Matías. Según la información oficial, la infraestructura tendrá una extensión aproximada de 525 kilómetros.

Cómo será la audiencia pública por Argentina LNG

De la audiencia, podrán participar vecinos, organizaciones, instituciones y otras personas interesadas en realizar observaciones sobre los estudios ambientales.

Quienes quieran hacer uso de la palabra deberán inscribirse previamente mediante los formularios correspondientes a cada uno de los cuatro estudios de impacto ambiental. Una misma persona podrá anotarse para participar sobre más de un componente del proyecto.

El plazo de inscripción estará abierto hasta 72 horas hábiles antes de la audiencia, por lo que el cierre está previsto para el 11 de noviembre a las 8.

Cada intervención oral tendrá un máximo de cinco minutos por participante y por Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la Ley Provincial 3.284.

Cómo consultar los estudios de impacto ambiental

La documentación correspondiente al proyecto y los expedientes ambientales estarán disponibles a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

La audiencia forma parte del procedimiento de evaluación ambiental y permitirá incorporar las observaciones realizadas por los participantes antes de que continúen las distintas instancias técnicas y administrativas.

Desde el Gobierno provincial, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, señaló que el objetivo es garantizar el acceso a la información durante el proceso: “La participación ciudadana y la evaluación ambiental son herramientas fundamentales para que Río Negro pueda analizar proyectos de esta escala con información, responsabilidad y reglas claras. Como autoridad de aplicación, nuestra tarea es garantizar un proceso con rigor técnico, transparencia y participación, poniendo a disposición de la comunidad toda la información necesaria”.