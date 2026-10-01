Río Negro licitará la Zona Franca de Punta Colorada antes de fin de año

En el marco de la Argentina Week 2026 que se desarrolla en París, el Gobierno de Río Negro anunció que antes de fin de año realizará una licitación internacional para poner en marcha la Zona Franca de Punta Colorada , en el área de Sierra Grande. El proyecto busca sumar una plataforma para actividades industriales, logísticas y de servicios vinculadas al comercio exterior en un área que concentra parte de las principales inversiones energéticas de la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, este jueves, en un panel sobre el desarrollo del gas argentino en el mercado internacional. La iniciativa se plantea como una segunda etapa para aprovechar la infraestructura que se está construyendo en la costa provincial para la exportación de hidrocarburos.

El esquema contempla una concesión inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderla por otros 10. Según información oficial, el proceso establece una inversión mínima inicial de US$10 millones.

“Antes de que termine el año, Río Negro va a llamar a una licitación internacional para la puesta en marcha de una Zona Franca en las inmediaciones de todos estos proyectos”, anunció Weretilneck durante un panel que compartió con el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el CEO de SEFE Group, Egber Laege; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante la Argentina Week en París. (Imagen: X @Weretilneck)

El plan para la Zona Franca de Punta Colorada

La Zona Franca estará orientada a actividades industriales, logísticas y de servicios al comercio exterior. Su ubicación busca aprovechar la cercanía con la infraestructura que se desarrolla en torno a Punta Colorada, donde avanzan proyectos vinculados con el transporte y la exportación de petróleo y gas.

La provincia apunta a que el área no quede limitada a las operaciones asociadas directamente con los hidrocarburos. El objetivo declarado es incorporar nuevas actividades que puedan instalarse alrededor de los grandes proyectos de infraestructura.

Más actividad en los proyectos energéticos

El Gobierno provincial plantea que la construcción de oleoductos, gasoductos y terminales de exportación puede generar las condiciones para una nueva etapa de inversiones.

“Tenemos que empezar a pensar en la petroquímica y en otros proyectos asociados que se puedan desarrollar alrededor de estas inversiones. Estamos pensando también en la próxima etapa”, sostuvo Weretilneck.

La Zona Franca funcionaría así como una plataforma para empresas que participen de esas cadenas productivas, además de proveedores, pymes y compañías de servicios. El alcance concreto de las actividades que finalmente se radiquen dependerá, entre otros factores, del proceso de licitación y de las inversiones que se concreten.

La iniciativa se suma al proceso de transformación de la costa de Río Negro a partir de los proyectos energéticos que tienen como eje a Punta Colorada y Sierra Grande. Entre ellos se encuentra el desarrollo del sistema de transporte y exportación de crudo de Vaca Muerta hacia el Atlántico.

Weretilneck junto al gobernador Rolando Figueroa.

Qué busca Río Negro con la Zona Franca de Punta Colorada

“Estos proyectos son tan importantes y generan un impacto tan fuerte que también necesitan un componente social: empleo local y desarrollo de proveedores locales. Queremos que los rionegrinos no vean simplemente pasar un caño o cargar un barco, sino que se sientan parte del proceso”, afirmó Weretilneck.

Desde la provincia también pusieron el foco en la necesidad de generar condiciones de previsibilidad para inversiones de largo plazo. En ese sentido, el gobernador sostuvo que uno de los principales desafíos será garantizar reglas estables para proyectos cuya ejecución y operación se extenderán durante varias décadas.

“Nuestro principal compromiso es la confianza: que quienes miren a la Argentina y a Río Negro sepan que lo que hoy se firma y se acuerda se va a cumplir”, expresó.

La licitación internacional prevista para los próximos meses será el próximo paso formal para definir quién tendrá a su cargo el desarrollo y la operación de la Zona Franca de Punta Colorada y bajo qué condiciones se ejecutará la inversión mínima prevista.