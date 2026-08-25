Equinor se une a otras dos petroleras para buscar grandes yacimientos en Noruega

FOTO DE ARCHIVO. La plataforma petrolífera de Equinor en el campo petrolífero Johan Sverdrup, en el Mar del Norte, Noruega. 22 de agosto de 2018. REUTERS/Nerijus Adomaitis

FOTO DE ARCHIVO. La plataforma petrolífera de Equinor en el campo petrolífero Johan Sverdrup, en el Mar del Norte, Noruega. 22 de agosto de 2018. REUTERS/Nerijus Adomaitis

Las firmas Equinor , Aker BP y Vår Energi se asociaron para avanzar con un ambicioso programa de exploración en la plataforma continental de Noruega , con el foco puesto en encontrar nuevos yacimientos de petróleo y gas de gran escala.

Las compañías apuntan a zonas donde hubo poca o directamente ninguna actividad exploratoria. Se trata de una apuesta más riesgosa y costosa que la perforación alrededor de campos ya conocidos, pero que podría derivar en descubrimientos de mayor tamaño y aportar nuevas reservas para sostener la producción noruega durante las próximas décadas.

"Al unir fuerzas estamos mejorando la cartera de exploración y también reduciendo el riesgo", explicó Kjetil Hove, responsable de las operaciones de Equinor en Noruega, durante una conferencia de prensa conjunta.

El acuerdo contempla que las tres empresas compartan conocimiento técnico, información geológica, tecnología y capacidad de exploración para seleccionar y desarrollar proyectos considerados de alto impacto, según información de Reuters.

Un programa de hasta 25 oportunidades exploratorias

El plan prevé que durante los próximos 4 a 5 años las compañías analicen y maduren una cartera de entre 20 y 25 oportunidades de exploración. La meta es perforar alrededor de 5 pozos de alto impacto por año.

A partir de 2028, el programa demandaría una inversión conjunta de unos US$750 millones anuales en perforación. El desembolso será dividido en partes iguales entre las tres compañías, por lo que cada una aportaría aproximadamente US$250 millones por año.

FOTO DE ARCHIVO. Una instalación de GNL de Equinor en Melkoeya, a las afueras de Hammerfest, Noruega. 31 de enero de 2023. Ole Berg-Rusten/NTB vía REUTERS

Las primeras campañas estarían concentradas principalmente en Haltenbanken, en el mar de Noruega, según declaró Jove a Reuters. De todos modos, el acuerdo no se limita a esa zona y podría extenderse a otras áreas de la plataforma continental.

La decisión llega después de varios años en los que gran parte de la actividad exploratoria en la nación se concentró en áreas cercanas a campos de petróleo y gas que ya están en producción. Esa estrategia permitió realizar descubrimientos de menor tamaño que pudieron conectarse rápidamente a la infraestructura existente.

Ahora, las empresas buscan dar un paso más y apuntar a recursos capaces de generar un impacto mayor sobre la producción futura.

"Las exploraciones cerca de campos existentes siguen siendo cruciales, pero también necesitamos buscar oportunidades más grandes para sostener la actividad y la creación de valor más allá de 2035", señaló el ejecutivo.

Noruega necesita nuevos descubrimientos para sostener la producción

El movimiento de las tres petroleras se produce frente a un desafío concreto para la industria hidrocarburífera noruega. Las proyecciones del Gobierno anticipan una caída significativa de la producción durante la próxima década si no se incorporan nuevos recursos.

Noruega es el principal productor de petróleo y gas de Europa y busca extender la actividad de su sector energético durante las próximas décadas.

El escenario también genera cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que reclaman limitar la expansión de la actividad hidrocarburífera por su impacto sobre las emisiones y el cambio climático.