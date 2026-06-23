Equinor invertirá más de US$ 380 millones para aumentar el suministro de gas a Europa

Gas en Europa: Equinor invertirá más de US$ 380 millones para aumentar la producción en el Mar del Norte

La compañía energética Equinor anunció una nueva inversión superior a US$ 380 millones (4.000 millones de coronas noruegas) para expandir la producción del campo Troll , el principal activo gasífero de Noruega y una de las fuentes de suministro más importantes para Europa.

El proyecto, denominado TWIN (Troll West Increased Gas Recovery North), será desarrollado junto con Petoro, Shell, TotalEnergies y ConocoPhillips , y permitirá incorporar alrededor de 11.000 millones de metros cúbicos de gas natural adicionales mediante una nueva infraestructura submarina conectada a las instalaciones ya existentes del yacimiento.

La iniciativa forma parte de la tercera fase de desarrollo de Troll West y apunta a sostener los niveles de producción en los próximos años, en un contexto en el que Europa continúa buscando garantizar el abastecimiento energético luego de la reducción de los flujos provenientes de Rusia.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN31R0EZ FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Equinor, en la sede de la compañía en Fornebu, Noruega, 21 de mayo de 2018. REUTERS/Nerijus Adomaitis

La propuesta de Equinor para Europa

Ubicado en el sector norte del Mar del Norte, a unos 65 kilómetros de la costa cercana a Bergen, Troll concentra cerca del 40% de las reservas totales de gas de la plataforma continental noruega. Se trata de un activo estratégico para el país escandinavo y para el mercado europeo, ya que por sí solo cubre aproximadamente el 10% de la demanda de gas de Europa.

Además de su relevancia gasífera, Troll también figura entre los mayores campos petroleros de Noruega. Sus reservorios, ubicados a unos 1.400 metros bajo el lecho marino, tienen una vida productiva estimada de al menos siete décadas más, indicó la empresa a través de un comunicado.

La nueva expansión contempla la perforación de dos pozos submarinos, la instalación de una plantilla submarina y la construcción de un ducto que se conectará a la infraestructura ya operativa en el área. También, se extenderán líneas de control y sistemas de inyección necesarios para la operación.

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3BU0JC FOTO DE ARCHIVO. Una instalación de GNL de Equinor en Melkoeya, a las afueras de Hammerfest, Noruega. 31 de enero de 2023. Ole Berg-Rusten/NTB vía REUTERS

Según la compañía, el objetivo es iniciar la producción en los próximos dos años. "Nuestro objetivo es iniciar la producción ya en 2028. Al simplificar, aumentar la estandarización y reutilizar infraestructura y equipos existentes, estamos reduciendo costos y posibilitando una producción más rápida, en línea con nuestras nuevas formas de trabajo. El proyecto contribuye a sostener empleos, generar valor y asegurar exportaciones de gas a Europa desde Troll A y Kollsnes", señaló Gunnar Nakken, vicepresidente senior de Proyectos y Subsea Noruega de Equinor.

Ahora, el proyecto ingresará en la etapa de revisión administrativa. Según informó la corporación, los socios presentarán la documentación correspondiente ante el Ministerio de Energía de Noruega, luego de haber completado la evaluación de impacto ambiental requerida para el desarrollo.

Gas con bajas emisiones

Uno de los aspectos que destacaron desde Equinor es que tanto la plataforma Troll A como la planta de procesamiento de Kollsnes operan con electricidad proveniente de tierra, una característica que permite reducir las emisiones asociadas a la producción de gas.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN2WZ0Q4 Equinor anuncia una nueva inversión para incrementar la producción de gas en Noruega. REUTERS/Ints Kalnins

La segunda etapa de la fase 3 de Troll entrará en funcionamiento durante este año y contribuirá a mantener elevados niveles de producción hacia el final de la década. El proyecto TWIN representará el tercer paso dentro de esa estrategia de expansión.

La carrera por reducir costos y acelerar proyectos

Equinor considera que la industria offshore enfrenta un escenario cada vez más desafiante. Los grandes campos maduros comienzan a declinar, los nuevos descubrimientos suelen ser de menor tamaño y los costos de desarrollo mantienen una tendencia alcista.

"Nuestros campos están envejeciendo, los nuevos descubrimientos son más pequeños y los costos están aumentando. Si vamos a seguir entregando resultados, necesitamos hacer algo radicalmente diferente. Nuestra ambición es reducir a la mitad los costos y los tiempos de ejecución de nuestros proyectos submarinos y desarrollar entre 6 y 8 proyectos de este tipo por año hacia 2035", afirmó Nakken.

La compañía proyecta mantener una producción de 1,3 millones de barriles equivalentes de petróleo por día en la plataforma continental noruega para 2035, apoyándose en nuevos desarrollos de ejecución rápida y en el aprovechamiento de infraestructura ya instalada.

Troll, un gigante energético para Europa

Descubierto en 1979 y puesto en producción a mediados de la década de 1990, Troll se consolidó como el pilar del sistema gasífero noruego. El complejo está integrado por las plataformas Troll A, B y C, además de la terminal de procesamiento de Kollsnes y una extensa red de gasoductos que conecta el Mar del Norte con los mercados europeos.

Su producción anual de energía equivale aproximadamente a tres veces toda la generación hidroeléctrica de Noruega.