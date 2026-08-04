Petrobras anunció un nuevo descubrimiento de gas en Colombia y sumó un hallazgo offshore junto a Ecopetrol

Petrobras encontró más gas en el Caribe colombiano y suma otro hallazgo offshore junto a Ecopetrol

Petrobras y Ecopetrol confirmaron este lunes un nuevo descubrimiento de gas natural , tras la perforación del pozo exploratorio Sandía-1 en el bloque GUA-OFF-0, ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano.

El hallazgo se produce en una zona que ya había mostrado resultados positivos en campañas exploratorias anteriores.

Según informaron ambas compañías, el pozo se encuentra a unos 42 kilómetros de la costa y fue perforado a una profundidad de agua cercana a los 1.285 metros. Además, está ubicado a 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2, y a 9 kilómetros del pozo Copoazu-1, todos vinculados a descubrimientos previos de gas.

Petrobras anunció un nuevo descubrimiento de gas en Colombia y refuerza el potencial del Caribe offshore. (Imagen: Ecopetrol)

Qué se sabe del descubrimiento de Petrobras y Ecopetrol

La perforación comenzó el 12 de junio y alcanzó su profundidad final el 29 de julio. Petrobras señaló que los intervalos donde se comprobó la presencia de gas están siendo evaluados mediante registros de pozo y posteriormente serán sometidos a análisis de laboratorio para determinar sus características.

El proyecto se enmarca en el contrato GUA-OFF-0 suscripto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia. Petrobras actúa como operador a través de su filial Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia, con una participación del 44,4%, mientras que Ecopetrol posee el 55,6% restante.

Un nuevo impulso para el gas del Caribe colombiano

El descubrimiento se suma a una serie de hallazgos realizados en los últimos años en el país y hace crecer las expectativas sobre un aumento de su oferta de gas.

Para Ecopetrol, el resultado “confirma el gran potencial de gas que se tiene en el Caribe y el impacto positivo de la exitosa campaña exploratoria adelantada costa afuera":

En la misma línea, Petrobras destacó que el nuevo pozo “refuerza el potencial gasífero en la plataforma continental colombiana y añade volúmenes que contribuirán a la seguridad energética de la región”.

La estrategia de Petrobras en nuevas fronteras exploratorias

La compañía brasileña explicó que su participación en el bloque forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a recomponer reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y el desarrollo de proyectos en asociación con otras empresas.

Ese enfoque busca sostener la oferta energética durante la transición energética, un objetivo que Petrobras viene destacando en sus principales proyectos internacionales.

El proyecto Sandía

Ecopetrol destacó que el proyecto Sandía-1 forma parte de un plan exploratorio orientado a evaluar las estructuras del denominado “Play Sirius”, una de las áreas gasíferas más prometedoras de la región. El objetivo es incorporar nuevos recursos de gas y obtener información geológica clave para futuras etapas de desarrollo.

Las estimaciones preliminares ubican el potencial bruto del pozo entre 28.000 y 65.000 millones de metros cúbicos de gas, aunque todavía resta avanzar con los estudios técnicos para confirmar el volumen recuperable.

La firma indicó que Sandía-1 marca el cierre de la actual campaña exploratoria del bloque GUA-OFF-0 y que la operación se desarrolló bajo estándares de seguridad similares a los aplicados en otros pozos perforados recientemente en la misma área, como Sirius-2, Buena Suerte-1, Papayuela-1 y Copoazú-1.