Equinor vende a Petrobras el 50% de un bloque offshore en una de las principales cuencas de Brasil

Brasil: Petrobras y Equinor amplían su alianza con un nuevo bloque offshore en la Cuenca de Campos

Esta semana, la petrolera brasileña Petrobras avanzó en una nueva operación en el offshore de su país al acordar la adquisición del 50% de participación del bloque exploratorio Itaimbezinho , ubicado en la Cuenca de Campos (Bacia de Campos, en portugués). La transacción fue pactada con la compañía noruega Equinor .

La incorporación al bloque se produce en un área donde Petrobras ya cuenta con activos cercanos y proyectos compartidos con la compañía de energía europea, entre ellos Raia y la licencia en Jaspe . "Esta alianza maximiza las sinergias en la cuenca", indicó la empresa a través de un comunicado dado a conocer días atrás.

Cómo quedará conformado el bloque Itaimbezinho

Actualmente, Equinor posee el 100% de participación en la zona Itaimbezinho. Una vez completada la operación, el consorcio estará integrado por la corporación noruega, que mantendrá la operación del bloque con el 50% de participación, y Petrobras con el 50% restante.

mar-fontes-energia Offshore en Brasil: Petrobras compra parte de un bloque de Equinor. (Imagen: Petrobras)

Además, la empresa estatal brasileña Pré-Sal Petróleo (PPSA) continuará desempeñándose como administradora del contrato bajo el régimen de producción compartida. Por el momento, la transacción todavía debe superar distintas instancias regulatorias antes de concretarse de manera definitiva.

La apuesta de Petrobras por ampliar las reservas de petróleo y gas

La operación se enmarca dentro de la estrategia de largo plazo de Petrobras para fortalecer su cartera exploratoria y asegurar la reposición de reservas de petróleo y gas natural.

Desde la compañía señalaron que el acuerdo refleja la importancia que mantiene la investigación en el desarrollo energético brasileño, especialmente en nuevas áreas con potencial de descubrimientos comerciales.

BRAZIL-PETROBRAS Petrobras y Equinor avanzan en un nuevo proyecto offshore en la Cuenca de Campos REUTERS/Amanda Perobelli

La petrolera busca ampliar su presencia en fronteras exploratorias y avanzar mediante asociaciones con otras empresas internacionales para acelerar el desarrollo de nuevos recursos.

La Cuenca de Campos, cuna del desarrollo offshore de Brasil

Según información de Pré-Sal Petróleo, la Cuenca de Campos ocupa un lugar central en la historia de Brasil. Ubicada frente a las costas de los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo, esta región offshore fue escenario de los primeros grandes descubrimientos que impulsaron la expansión de la industria hidrocarburífera brasileña hacia aguas cada vez más profundas.

Con una superficie cercana a los 100.000 kilómetros cuadrados, la cuenca comenzó a ganar relevancia en la década de 1970. El hallazgo del campo Garoupa en 1974 marcó el inicio de una serie de descubrimientos que transformaron el sector energético del país. Luego llegaron yacimientos como Namorado, Enchova, Albacora, Marlim y Roncador.

Equinor generica trabajador operario Equinor incorpora a Petrobras en un bloque offshore de la Cuenca de Campos

La operación de Petrobras y Equinor, a la espera

Petrobras informó que la adquisición cumplió con los procedimientos internos de gobernanza corporativa y se encuentra alineada con su Plan de Negocios 2026-2030.

Sin embargo, la transferencia de participación deberá ser analizada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de Brasil.

El cierre definitivo de la transacción quedará sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas, incluidas las autorizaciones gubernamentales y regulatorias correspondientes.