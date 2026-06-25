Desarrollo en Vaca Muerta: Oldelval y el nuevo proyecto Duplicar Extendido

El dinamismo de Vaca Muerta no tiene techo y la infraestructura de midstream enfrenta su prueba de fuego. Oldelval , compañía que transporta el 75% de la producción de petróleo de la Cuenca Neuquina, confirmó que la demanda de transporte llegó a su límite técnico antes de lo esperado . La consolidación del no convencional, que hoy representa el 90% de la producción de la cuenca, impulsó un crecimiento que en los últimos diez años aumentó 3,2 veces el volumen total, pasando de 33.000 m³/día a 106.000 m³/día.

El escenario de saturación fue confirmado por Noelia Carrasco, gerente comercial de la compañía, durante las Segundas Jornadas de Midstream organizadas por IAPG Comahue en el Casino Magic de Neuquén capital, quien señaló que la programación para julio cerró en 86.300 m³/día. La cifra marca el punto de inflexión donde la capacidad del proyecto "Duplicar" —inaugurado en marzo del año pasado con una capacidad de 86.000 m³/día— fue superada por el volumen de crudo que los productores buscan evacuar desde la cuenca en un escenario de precios alcistas por la guerra entre EE.UU, Israel e Irán.

"Duplicar Extendido": el puente ante la urgencia

Ante la superación de la capacidad instalada y la expectativa de la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil SUr (VMOS) para principios de 2027, la compañía tuvo que implementar una solución intermedia. Se trata del proyecto denominado "Duplicar Extendido", una inversión privada de 25 millones de dólares que actualmente presenta un 85% de avance.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 3.06.10 PM Noelia Carrasco, gerente comercial de Oldelval expuso en las Segundas Jornadas de Midstream organizadas por IAPG Comahue.

"Es una solución de transición para cerrar la brecha y lograr que toda esta producción pueda ser evacuada", explicó Carrasco. Este "puente" operativo permitirá, mediante la adecuación de plantas de gas, sistemas de alivio y el uso de polímeros (DRA), elevar la capacidad de transporte del sistema desde los 86.000 m³/día actuales hasta un orden de 110.000 a 112.000 m³/día, para asegurar la continuidad operativa mientras se terminan de ejecutar las obras mayores.

Un sistema integrado

El desafío de Oldelval no termina en la extensión del Duplicar. La compañía proyecta que para 2027 la cuenca contará con una capacidad de evacuación hacia el Atlántico del orden de los 200.000 m³/día, complementada por la salida hacia el Pacífico y Luján de Cuyo, de 30 mil m³/día más.

Sin embargo, el sector enfrenta un cambio de paradigma: el paso de un sistema de ductos aislados a una red integrada. Esto implica nuevos retos que trascienden el hierro y el acero, centrados en la coordinación de cinco sistemas principales de transporte.

La necesidad de una reglamentación unificada, la gestión de transferencias comerciales y la definición de una estrategia común para la calidad del crudo (con la opción de segregar o buscar un "blend" único de cuenca) son los próximos desafíos que la industria deberá resolver para que el transporte de petróleo mantenga la eficiencia que el crecimiento de Vaca Muerta exige.