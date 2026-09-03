¿Cómo garantiza Río Negro el control de su minería de uranio?

El Proyecto Ivana en Valcheta avanza en sus estudios metalúrgicos y de prefactibilidad de uranio y vanadio.

Esta semana, el gobierno de la provincia de Río Negro y la empresa minera Ivana Minerales protagonizaron un encuentro estratégico en la ciudad de Cipolletti. El propósito central de la reunión consistió en revisar minuciosamente los avances técnicos y los parámetros de sustentabilidad ambiental del Proyecto Ivana. Esta iniciativa, orientada a la extracción de uranio y vanadio, se localiza en Valcheta y representa un punto clave en la agenda productiva provincial. Durante la jornada, realizada ayer, 2 de septiembre, los equipos técnicos y las autoridades trazaron un cronograma de trabajo conjunto para los próximos meses.

La mesa de trabajo reflejó una articulación institucional de alta relevancia. Participaron del debate representantes corporativos de la firma minera, junto con funcionarios de la Secretaría de Minería provincial, directivos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, técnicos del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la intendente de Valcheta, Yamila Direne.

El secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, valoró el alcance del encuentro institucional y puntualizó que la mesa técnica permitió examinar de primera mano las actividades que ejecuta la compañía en el territorio. A partir de este diagnóstico, las partes establecieron metas claras y compromisos específicos para el cierre de 2026 y la totalidad del primer semestre de 2027.

"Los proyectos generan oportunidades concretas para las comunidades y para la economía provincial, y eso tiene que ser medible y trazable", dijo Aberastain Oro. Y agregó que el objetivo central radica en asegurar que la riqueza generada beneficie de manera directa a la población rionegrina en primera instancia.

Científicos del Instituto Balseiro e INVAP aportarán rigurosidad técnica al análisis del impacto ambiental.

Desafíos técnicos

De acuerdo con la última información técnica aportada por Ivana Minerales, el yacimiento transita las fases finales de su estudio de prefactibilidad, un proceso que exige análisis multidisciplinarios rigurosos. Actualmente, los profesionales de la firma conducen estudios metalúrgicos, hidrogeológicos, geotécnicos, de ingeniería y de impacto ambiental.

Pese a la proximidad del cierre de esta fase, voceros de la empresa aclararon un dato clave: los costos del proyecto y su modelo económico-financiero todavía carecen de definición, por lo que aún no resulta posible determinar con precisión la factibilidad económica de la explotación.

El plan de acción fijado proyecta finalizar formalmente el estudio de prefactibilidad y profundizar la delimitación de las líneas de base ambiental y radiológica. El cronograma contempla, además, la continuidad de los monitoreos ambientales, sociales y radiológicos en toda la zona de influencia, pasos indispensables para confeccionar el posterior Informe de Impacto Ambiental (DIA), documento requerido ante una eventual etapa de explotación comercial.

Reunión de trabajo en Cipolletti entre autoridades de Río Negro y directivos de Ivana Minerales por el proyecto.

Los controles

La administración provincial busca intervenir desde las fases iniciales del proyecto para incrementar su capacidad de fiscalización, evaluación y control técnico. El secretario de Minería detalló la necesidad de conocer en detalle el origen y la solidez de los datos técnicos que genera la compañía.

"Para nosotros es importante poder conocer cómo se construye el dato, cómo se construye una línea base, cuál es la metodología que se utiliza, quiénes son los profesionales responsables y cuáles son los cronogramas previstos", aseguró Aberastain Oro.

Para respaldar esta supervisión de la información técnica, la provincia sumó la colaboración de organismos científicos y de regulación de prestigio nacional. El funcionario destacó la cooperación y el asesoramiento que brindarán la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Instituto Balseiro y la empresa estatal rionegrina INVAP, entidades que aportarán su rigurosidad analítica durante la futura evaluación de los informes técnicos.

Además de los parámetros estrictamente científicos, la dimensión social ocupa un lugar central en la planificación del Proyecto Ivana. Ivana Minerales ratificó su política corporativa de priorizar la mano de obra local, directriz que también exige a cada uno de sus contratistas externos.

FUENTE: Gobierno de Río Negro