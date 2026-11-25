El Salar de Cauchari-Olaroz, en la Puna jujeña, es la mayor operación de litio de Argentina.

El mercado global del litio deja atrás el superávit de los últimos años, y Argentina aparece como uno de los países mejor posicionados para aprovechar el cambio. Así lo plantea el informe Mercado de Litio: panorama internacional y perspectivas productivas para Argentina, elaborado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía en octubre de 2026 con datos de S&P, USGS y reportes técnicos de las empresas.

Según el USGS, las reservas mundiales alcanzaron en 2025 casi 197 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), frente a una demanda anual de 1,5 millones de toneladas. Por eso, el documento sostiene que asegurar el suministro depende más de acelerar la producción de mina que de ampliar reservas.

La demanda global trepó 26,8% interanual en 2025 y llegará a 3,5 millones de toneladas de LCE en 2035, según S&P. Los vehículos eléctricos enchufables (PEV) concentraron el 52,3% del consumo, mientras que los sistemas de almacenamiento de energía (BESS) sumaron el 24,3% y los vehículos eléctricos comerciales (ECV) el 7,7%. Con el mercado de autos eléctricos en maduración, los camiones pesados y el almacenamiento sostienen el dinamismo.

El balance de oferta y demanda cambiará de signo en 2033, con un déficit de 23 mil toneladas que escalará a 154 mil en 2035. Bajo el escenario de alta demanda de la Agencia Internacional de Energía, la demanda insatisfecha comenzaría en 2030.

Tras tocar su piso en cinco años en junio de 2025, el carbonato de litio alcanzó en mayo de 2026 los USD 22.250 por tonelada, el nivel más alto desde enero de 2024. El informe advierte, sin embargo, que durante la próxima década el precio promedio no superaría los USD 20.000 por tonelada de LCE. El repunte recompone los márgenes de las operaciones y favorece la reapertura de proyectos de roca dura, de mayor costo que las salmueras.

Argentina: de los recursos a la producción

El país concentra cerca del 21% de los recursos mundiales y el 12% de las reservas, equivalentes a 23 millones de toneladas de LCE. En 2025 produjo 120 mil toneladas de LCE, con siete proyectos en operación, entre ellos Fénix, Olaroz y Cauchari-Olaroz. Con ese volumen, se ubicó como quinto productor mundial de mina y tercero en compuestos químicos, ya que procesa localmente toda su extracción.

El informe proyecta que Argentina superará a Chile como tercer productor global en 2029. La producción pasaría de más de 400 mil toneladas en 2030 a 573 mil toneladas en 2035. En paralelo, la capacidad instalada subiría de 215 mil toneladas a más de 680 mil. El respaldo es una cartera de más de 15 proyectos en etapas avanzadas y más de 40 en exploración.

Exportaciones y dependencia de China

Las exportaciones de 2025 superaron los USD 914 millones, un 42% más que en 2024, con 113 mil toneladas de LCE enviadas al exterior (+57%). El carbonato representó el 90% del valor. China absorbió el 81,1% de los envíos, lo que expone a la industria a las decisiones comerciales de un único comprador dominante.

Para 2035, el informe estima exportaciones de USD 11.400 millones en el caso base, con un precio de USD 20.000 por tonelada. En un escenario de estrés, de USD 18.900 por tonelada, llegarían a USD 10.773 millones. En un escenario favorable, de USD 23.000 por tonelada, alcanzarían USD 13.110 millones.

Costos e inversión: el desafío central

El cash cost promedio de los proyectos argentinos bajó 1,8% en 2025 y se ubicó en USD 7.338,8 por tonelada, aunque la caída quedó lejos de compensar el retroceso de 25% en el precio del carbonato. Los reactivos y los gastos en planta explican más de 70% de ese costo.

La expansión exige capital. La inversión (CAPEX) acumulada entre 2026 y 2030 sumaría USD 12.700 millones, con un pico superior a USD 4.000 millones en 2027. La mitad de los 15 proyectos avanzados planea usar extracción directa de litio (DLE), una tecnología que requiere al menos 50,0% más de capital por tonelada producida, pero que recupera el doble de litio por salmuera y reduce el uso de agua y suelo.

El documento concluye que las condiciones están dadas para que Argentina se consolide entre los principales productores mundiales hacia 2030-2035. El resultado dependerá de concretar las inversiones en capacidad, construir la infraestructura logística y sostener un entorno macroeconómico previsible. También quedará pendiente capturar mayor valor agregado a lo largo de la cadena.