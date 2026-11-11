El gráfico del litio que preocupa: ¿Se frenó el crecimiento récord?

El auge del oro blanco en Argentina es un hecho y los datos son contundentes. La producción de carbonato de litio alcanzó las 9.798,0 toneladas en septiembre de 2026, según el Índice de Producción Industrial minero (IPI minero) del INDEC. La cifra marca una suba de 6,5% respecto de septiembre de 2025. En el acumulado de enero a septiembre, el avance es de 35,4%.

La subclase carbonato de litio y otros minerales de litio registró un índice de 473,3 (base 2016=100). Subió 15,7% interanual y 40,7% en el acumulado. Aportó 14,6 de los 15,4 puntos de suba de la clase extracción de minerales para la fabricación de productos químicos , que tuvo un índice de 397,8 y un acumulado de 38,5%.

Sin embargo, los datos admiten matices que podrían ebcender alguna luz de alerta. La comparación con los informes de julio y agosto muestra una desaceleración. En julio, el carbonato llegó a 9.431,7 toneladas, con una suba de 15,9% interanual y de 44,3% en el acumulado. En agosto bajó a 8.582,6 toneladas, con un alza de 8,8% interanual y de 39,8% en el acumulado. En septiembre volvió a subir a 9.798,0 toneladas, aunque la variación interanual cayó a 6,5% y el acumulado a 35,4%.

De hecho, el acumulado anual bajó casi 9 puntos entre julio y septiembre, de 44,3% a 35,4%. Aun así, se mantiene en niveles altos.

Dos series que no miden lo mismo

El índice de “carbonato de litio y otros minerales de litio” muestra un recorrido distinto al de las toneladas de carbonato. Su nivel fue de 407,0 en julio (+10,8% interanual y +49,7% en el acumulado), de 407,3 en agosto (+12,2% y +44,5%) y de 473,3 en septiembre (+15,7% y +40,7%).

Las dos series no miden lo mismo. Las toneladas cubren solo el carbonato, mientras que el índice incluye otros minerales de litio. Según la metodología del INDEC, el índice se calcula con producción en unidades físicas y ventas a precios corrientes deflactadas.

El litio dentro del rubro no metalífero

El resumen ejecutivo del INDEC incluye al litio entre los ejemplos de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que subieron 13,6% interanual y 29,5% en el acumulado. Dentro de la clase de minerales para productos químicos, otros componentes también avanzaron en septiembre.

Los minerales de boro tuvieron un índice de 163,0, con una suba de 17,3% interanual y de 23,8% en el acumulado. La calcita/carbonato de calcio llegó a 96,3, con un alza de 3,1% interanual y un acumulado de -0,0%. El grupo “resto”, que incluye sulfato de sodio natural, serpentinita y piedra caliza para uso industrial, marcó un índice de 132,8 y una suba de 10,9% interanual.

¿Qué mirar de cara a los próximos informes? Para empezar a desandar el camino y llegar a un respuesta se debe tener claro que el dato de septiembre combina dos lecturas. Por un lado, el litio sigue con un crecimiento de dos dígitos en el acumulado del año. Por otro, la variación interanual de las toneladas de carbonato bajó de 15,9% a 6,5% en tres meses. El próximo informe permitirá evaluar si esa moderación continúa o se revierte.

FUENTE: INDEC