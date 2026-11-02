Rio Tinto amplía su megaplan de US$ 4.400 millones en Argentina con más litio y cobre

La minera anglo-australiana Rio Tinto analiza construir una nueva planta de litio en Argentina. El proyecto implicaría un desembolso adicional de 1.000 millones de dólares , según confirmó su presidente ejecutivo, Simon Trott .

El directivo hizo las declaraciones durante la presentación de dos nuevas plantas de litio en el Salar del Hombre Muerto . El yacimiento se ubica en la provincia de Catamarca, a unos 4.000 metros de altura. En ese lugar la compañía prevé desarrollar el nuevo proyecto, llamado Fénix II , que presentaría al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el año próximo.

El ministro de Minería de Argentina, Luis Lucero, se dirige al público durante la inauguración de las dos nuevas plantas de litio de Rio Tinto en Catamarca Reuters

“Está bajo estudio, sería la siguiente fase de expansión”, explicó el ejecutivo sobre la iniciativa. Además, subrayó el peso del país en la estrategia de la empresa: “Nuestras operaciones en Argentina constituyen la base de la estrategia global de litio de Rio Tinto”.

En un encuentro con periodistas, Trott afirmó que la Decisión Final de Inversión (DFI) podría tomarse hacia finales de esta década. Por lo tanto, el proyecto aún transita una etapa de evaluación y no cuenta con una definición cerrada.

Un plan de 4.400 millones

El gigante minero tiene un plan de inversión de 4.400 millones de dólares en Argentina. El país integra el Triángulo del Litio junto a Bolivia y Chile, una región que concentra el 60% de las reservas globales del metal ultraliviano. Este mineral se utiliza en baterías de autos eléctricos y en almacenamiento de energía limpia.

Fénix II sumaría una inversión de 1.000 millones de dólares y se presentaría al RIGI el año próximo.

Dentro de ese esquema, la nueva planta de 1.000 millones de dólares sumaría una fase adicional a la inversión ya prevista.

A nivel global, Trott explicó que Rio Tinto busca alcanzar las 500.000 toneladas de litio anuales en la próxima década. La compañía pretende lograr ese volumen con proyectos en Argentina y en otros países, como Chile, donde las iniciativas aún están en estudio.

"Potencial significativo"

El gigante minero también estudia opciones para desarrollar cobre en Argentina. El país no tiene plantas operativas de este mineral, pero sí proyectos de clase mundial que prevén comenzar a operar hacia 2030.

En la actualidad, Rio Tinto produce cerca de 800.000 toneladas de cobre en el mundo y busca llegar al millón hacia 2030. En ese marco, Trott describió el potencial local: “Vemos un potencial significativo para el cobre en Argentina. Estamos explorando oportunidades para explorar nuestro negocio de cobre en el país trabajando con socios e incorporando nuevas tecnologías”.

Rio Tinto estudia opciones para desarrollar cobre en Argentina, con proyectos que prevén operar hacia 2030.

Asimismo, el ejecutivo adelantó que la empresa asignará más recursos si logra asegurar proyectos: “Destinaremos más capital si podemos asegurar proyectos de cobre aquí”.

Trott aclaró que todavía no existe una fecha ni un presupuesto asignado a la explotación de cobre. De esta manera, el litio sigue como eje central de la estrategia de Rio Tinto en Argentina, con Fénix II como candidato a la siguiente etapa de crecimiento.

FUENTE: Reuters