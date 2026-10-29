Economía oficializó el RIGI de MARA: US$ 6.394 millones para el cobre de Catamarca

El Ministerio de Economía formalizó el ingreso del proyecto MARA (Minera Agua Rica–Alumbrera) , de Glencore, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . La Resolución 1854/2026 lleva la firma del ministro Luis Caputo y apareció en el Boletín Oficial. La publicación se produjo el martes 27 de octubre.

¿Qué dispone la resolución? La norma instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una identificación tributaria especial para el vehículo societario del proyecto y a aplicar los beneficios correspondientes. También fija el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables que exige el régimen.

Las cifras de la inversión

El plan contempla un desembolso total de US$ 6.393,6 millones, con US$ 3.310 millones en activos computables. La compañía comprometió además US$ 771,5 millones para los dos primeros años, en cumplimiento del requisito de alcanzar al menos el 40% del monto mínimo de inversión exigido en ese período.

El monto supera la cifra que circuló desde el inicio del trámite. En agosto de 2025, Glencore presentó Agua Rica al RIGI con una inversión estimada de US$ 4.000 millones. La resolución del 27 de octubre detalló una previsión de capital de US$ 6.394 millones para el conjunto de las etapas del emprendimiento.

Según la documentación presentada, el 54% del monto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponderá a empresas locales, muy por encima del mínimo del 20% que establece el régimen. El proyecto incluye un plan de desarrollo de proveedores, aunque la resolución del Boletín Oficial no ofrece detalles al respecto.

Cronograma y producción

Según el plan de inversión de la compañía, la construcción comenzará el 1 de noviembre de 2027 y la producción arrancará en octubre de 2031, con una vida útil de 23 años. El desarrollo contempla procesar 780 millones de toneladas de mineral y producir en promedio unas 160.000 toneladas anuales de concentrado de cobre, con oro, plata y molibdeno asociados.

NUEVA INVERSIÓN MINERA EN CATAMARCAUn nuevo proyecto minero se incorpora al RIGI, con una inversión total de US$ 6.394 millones que se ejecutará a lo largo de toda su vida útil. El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto Integrado MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera). Se trata de una inversión de la empresa Glencore para producir cobre, oro, plata y molibdeno en Catamarca y que generará 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos en las etapas de construcción y producción. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 27, 2026

Las proyecciones para toda la vida útil alcanzan 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno. Entre la construcción y la operación, la empresa estima 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

Un esquema integrado con Alumbrera

MARA extraerá el mineral a cielo abierto en Agua Rica y lo trasladará para su procesamiento a las instalaciones de Alumbrera, ubicadas a 35 kilómetros. Desde allí, un mineraloducto llevará el producto hasta Tucumán, y el ferrocarril lo conducirá hasta el puerto de Rosario para su exportación.

Glencore informó que el reinicio de Alumbrera avanza y que la primera producción llegaría en el segundo semestre de 2027, en lugar del primer semestre de 2028. El cronograma muestra una estrategia escalonada: Alumbrera primero, MARA después y El Pachón como el proyecto de mayor escala.

Reacciones y contexto

El presidente Javier Milei anunció la aprobación durante la Argentina Week en París. En ese marco, el CEO global de Glencore, Gary Nagle, comparó a la Argentina posterior al RIGI con Chile y Perú y afirmó que el país se vuelve más competitivo: “El capital no conoce fronteras”. Nagle remarcó además la necesidad de estabilidad económica para que la compañía invierta entre US$ 14.000 y 20.000 millones en la próxima década.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, celebró la noticia y la definió como “un paso importante para la reactivación de Alumbrera”. Medios especializados la ubicaron como el séptimo proyecto con RIGI en la provincia.

Glencore también impulsa El Pachón, en San Juan, con una inversión proyectada de US$ 9.500 millones para su primera fase.