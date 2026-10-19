Qué significa la aprobación del RIGI de Pluspetrol para Bajo del Choique-La Invernada

Bajo del Choique es uno de los arietes del crudo de Vaca Muerta.

La Resolución 1808/2026 aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y Pluspetrol en el área Bajo del Choique-La Invernada . La iniciativa prevé una inversión de 12.000 millones de dólares para ampliar la producción no convencional y reforzar el perfil exportador de la cuenca neuquina .

El proyecto ingresó al régimen como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) , dentro del sector petróleo y gas. Abarca la exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos , con nuevos pozos horizontales y la infraestructura necesaria para procesar y evacuar lo que se extraiga.

El plan contempla la perforación de más de 600 pozos, la construcción de cuatro plantas de tratamiento y procesamiento (las llamadas instalaciones EPF) y la ejecución de oleoductos y gasoductos. También suma instalaciones de almacenamiento y transporte, y otras para el tratamiento y la disposición final del agua de producción.

En su pico, el área podría producir hasta 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas por día.

Dos etapas y un horizonte de 25 años

El desarrollo se va a hacer en dos etapas. La primera se concentrará en el sector sur del área, con dos plantas y las instalaciones necesarias para llegar a 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos de gas por día.

En la segunda fase, las inversiones avanzarán hacia la zona norte, con infraestructura adicional para duplicar la capacidad productiva.

El proyecto tiene un horizonte de 25 años. Apunta a montar una plataforma de producción de gran escala, orientada tanto al mercado interno como a la exportación de hidrocarburos y sus derivados, en línea con la expansión de Vaca Muerta y de la infraestructura energética que acompaña su crecimiento.

Bajo del Choique es uno de los pilares de Pluspetrol en Vaca Muerta.

El rol de la empresa provincial

La participación de GyP junto a Pluspetrol liga el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos neuquinos a una inversión de largo plazo que podría movilizar a la cadena de proveedores, generar empleo y abrir oportunidades para las economías locales.

Para la provincia, la aprobación bajo el RIGI es un paso más para consolidar a Neuquén como uno de los principales polos energéticos del país y ampliar su capacidad de generar divisas con la producción y exportación de hidrocarburos.

La meta de Pluspetrol

La meta de 100.000 barriles diarios hacia 2029

Tal como viene informando +e, Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol, sostuvo que la meta de la compañía es llegar a los 100.000 barriles diarios hacia fines de 2028 o comienzos de 2029 en Vaca Muerta.

El directivo remarcó que parte de ese crecimiento ya es terreno ganado. En mayo, contó, la petrolera sumó los primeros 25.000 barriles de capacidad adicional, en un plazo de entre 12 y 14 meses entre la decisión de construir y la puesta en marcha de cada planta.

"Para 2028 o hacia finales de 2028, principios de 2029, esperamos estar produciendo cien mil barriles al día en nuestro país. Sabemos que tiene sus desafíos, no es que descubrimos algo nuevo: cuesta conseguir más tierras y más cuadrillas, pero fuimos capaces de monetizar la producción", explicó Escuder.