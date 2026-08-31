Vaca Muerta: Pluspetrol registró el yacimiento que más creció en julio

Bajo del Choique es uno de los pilares de Pluspetrol en Vaca Muerta.

El dato del mes en el mapa petrolero argentino no lo puso ninguno de los gigantes de siempre. Bajo del Choique – La Invernada , el yacimiento que opera Pluspetrol en Vaca Muerta , creció 13,66% frente a junio y se convirtió en el área que más subió de todo el top 10 de producción del país, en un mes en el que la Argentina volvió a marcar un récord histórico de producción de petróleo.

Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación analizados por el consultor Fernando Salvetti , el área pasó de producir unos 39.800 bbl/d en junio a 45.283 bbl/d en julio, un incremento que ninguna otra de las diez áreas líderes pudo igualar. Con ese volumen, Bajo del Choique – La Invernada ya representa el 4,93% de todo el petróleo que produce el país.

El salto llama la atención porque llega en un mes donde casi todo el resto del top 10 mostró variaciones moderadas, entre subas y bajas de un dígito. El crecimiento mensual de Pluspetrol en esta área fue, de lejos, el más pronunciado de todo el ranking de las diez áreas más productivas del país.

Un mes de récord para toda la Argentina

El repunte de Bajo del Choique – La Invernada se dio en paralelo a un nuevo récord nacional. La Argentina llegó a 901.512 bbl/d en julio, un 0,13% más que en junio y 12,11% por encima del mismo mes de 2025. Con gasolina estabilizada, el total del mes trepa a 918.181 bbl/d.

Otra vez, el impulso vino de la Cuenca Neuquina, que también marcó un récord propio: 712.416 bbl/d, el 79% de todo lo que produce el país. Vaca Muerta sigue corriendo la frontera de lo que se consideraba posible para el petróleo argentino.

En este marco, el ranking de las diez áreas con mayor producción se mantiene estable. Los mismos nombres de siempre siguen arriba, con algún movimiento interno de posiciones. Asimismo, la novedad la puso Pluspetrol con Bajo del Choique – La Invernada.

Loma Campana es el principal bloque productor del país.

YPF sigue mandando

Los tres primeros bloques del Top le pertenecen a YPF: Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur. El primer yacimiento lideró el mes con 85.244 bbl/d, el 9,28% del total nacional, aunque cayó 1,42% frente a junio. En tanto, La Amarga Chica quedó segunda con 84.558 bbl/d y una suba de 1,88%, casi empatando en volumen con su vecina.

Asimismo, Bandurria Sur sumó 61.402 bbl/d y el mismo 1,88% de crecimiento mensual. Entre las tres, YPF explica más de una cuarta parte de toda la producción de petróleo del país, muy por encima de cualquier otro operador.

Detrás llegó Bajada del Palo Oeste, de Vista Energy, con 57.114 bbl/d y una baja de 1,02%. La única no convencional que se metió entre los primeros seis fuera de YPF fue, precisamente, Bajo del Choique – La Invernada, gracias a su salto del mes.

Dos bloques convencionales siguen dando pelea en el Top 10 de la producción nacional.

Las dos convencionales que resisten

Más atrás quedaron La Angostura Sur I (YPF), con 40.901 bbl/d y una caída de 2,27%, y La Calera (Pluspetrol), con 31.719 bbl/d y una leve suba de 0,61%. Entre las dos explican casi el 8% de la producción nacional.

En el top 10 sobreviven solo dos áreas convencionales, ambas en la Cuenca del Golfo San Jorge: Anticlinal Grande – Cerro Dragón, de Pan American Energy, con 57.748 bbl/d, y Manantiales Behr, de PECOM, con 23.915 bbl/d. Las otras ocho son no convencionales de Vaca Muerta.

El Trapial Este, de Chevron, cerró el ranking con 21.892 bbl/d y la mayor caída mensual de todo el top 10: 4,99% menos que en junio. Aun con esa baja, mantuvo su lugar entre las diez áreas más productivas del país.